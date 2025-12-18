الجمعة 2025-12-19 12:05 ص

ستاد لوسيل وعقدة النهائيات للنشامى

الخميس، 18-12-2025 10:19 م
الوكيل الإخباري- عاد ستاد لوسيل ليكون شاهدا على نهائي مؤلم جديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، بعدما خسر النشامى نهائي كأس العرب 2025 أمام المنتخب المغربي بنتيجة 3-2، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى لحظاتها الأخيرة، لتتجدد حسرة النهائي على أرض الملعب ذاته.اضافة اعلان


وتستحضر هذه الخسارة ذكرى نهائي كأس آسيا قبل عامين، حين خسر النشامى اللقب أمام المنتخب القطري بنتيجة 3-1 على ستاد لوسيل أيضا، ما عزز الحديث عن "عقدة النهائيات" التي تلاحق المنتخب الوطني في المباريات الحاسمة على هذا الملعب.

ورغم خسارة اللقب، قدم النشامى أداءً مميزا يعكس التطور الكبير الذي وصل إليه المنتخب، حيث ظهر بصورة الفريق المرشح للتتويج، وفرض أسلوبه في فترات طويلة من اللقاء، مؤكدا أنه بات رقما صعبا في البطولات الكبرى.

وخسر المنتخب الوطني لكرة القدم لقب كأس العرب 2025 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة حبست الأنفاس، ليخرج مرفوع الرأس رغم ضياع الكأس، وسط إشادة جماهيرية وإعلامية بالأداء والروح القتالية التي قدمها اللاعبون حتى صافرة النهاية.
 
 


