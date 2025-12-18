الجمعة 2025-12-19 12:05 ص

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة قرار إلغاء هدف مهند أبو طه

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة قرار إلغاء هدف مهند أبو طه
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة قرار إلغاء هدف مهند أبو طه
الخميس، 18-12-2025 10:40 م
الوكيل الإخباري-  قال الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي حسن مرشود إن قرار إلغاء هدف اللاعب مهند أبو طه خلال نهائي كأس العرب 2025 بين المنتخبين الأردني والمغربي كان قرارًا صحيحًا من الناحية التحكيمية، ومطابقًا لقانون اللعبة.اضافة اعلان


وأوضح مرشود لـ"الوكيل الإخباري" ، في تقييمه للحالات التحكيمية بالمباراة النهائية التي انتهت بفوز المنتخب المغربي بنتيجة 3–2، أن الهدف الملغى للنشامى جاء نتيجة مخالفة واضحة سبقت تسجيله، ما يجعل قرار الإلغاء سليمًا ولا غبار عليه.

وفي المقابل، أشار مرشود إلى وجود حالة تحكيمية مثيرة للجدل سبقت الخطأ الذي تسبب بتسجيل الهدف المغربي الثالث، مؤكدًا أن الخطأ الذي تم احتسابه للمغرب جاء بعد تدخل من مهاجم المنتخب المغربي على مدافع المنتخب الوطني عبدالله نصيب، وكان يستوجب احتساب مخالفة لصالح الأردن.

وبيّن الخبير التحكيمي أن العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) في تلك اللقطة، وفي حال رصد التدخل بشكل دقيق، كانت كفيلة بإلغاء الخطأ الذي جاء منه الهدف المغربي الثالث، لافتًا إلى أن مثل هذه التفاصيل التحكيمية الدقيقة قد تُغيّر مجريات المباريات النهائية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية أنشطة وفعاليات متنوعة في الجامعة الهاشمية

ل

شؤون برلمانية الفايز: نفخر بما حققه منتخب النشامى في بطولة كأس العرب

ل

أخبار محلية نائب رئيس الوزراء: لاعبو النشامى فرسان رفعوا رأس الأردن عاليًا

ل

أخبار محلية السلامي: هدفنا هو تجهيز منتخب تحت 23 لكأس آسيا

تحذير أمني هام لجميع المواطنين: خذوا الأمر على محمل الجد

أخبار محلية تحذير أمني هام لجميع المواطنين: خذوا الأمر على محمل الجد

جمال السلامي يكشف عن مفاجأة كبرى بعد خسارة النهائي

أخبار محلية جمال السلامي يكشف عن مفاجأة كبرى بعد خسارة النهائي

ل

أخبار محلية السلامي يعلق على أخطاء أبو ليلى في نهائي كأس العرب

"البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب



 






الأكثر مشاهدة