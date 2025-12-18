خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة قرار إلغاء هدف مهند أبو طه

وأوضح مرشود لـ"الوكيل الإخباري" ، في تقييمه للحالات التحكيمية بالمباراة النهائية التي انتهت بفوز المنتخب المغربي بنتيجة 3–2، أن الهدف الملغى للنشامى جاء نتيجة مخالفة واضحة سبقت تسجيله، ما يجعل قرار الإلغاء سليمًا ولا غبار عليه.
وفي المقابل، أشار مرشود إلى وجود حالة تحكيمية مثيرة للجدل سبقت الخطأ الذي تسبب بتسجيل الهدف المغربي الثالث، مؤكدًا أن الخطأ الذي تم احتسابه للمغرب جاء بعد تدخل من مهاجم المنتخب المغربي على مدافع المنتخب الوطني عبدالله نصيب، وكان يستوجب احتساب مخالفة لصالح الأردن.
وبيّن الخبير التحكيمي أن العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) في تلك اللقطة، وفي حال رصد التدخل بشكل دقيق، كانت كفيلة بإلغاء الخطأ الذي جاء منه الهدف المغربي الثالث، لافتًا إلى أن مثل هذه التفاصيل التحكيمية الدقيقة قد تُغيّر مجريات المباريات النهائية.
