بيان صادر عن عشيرة الريالات

09:29 م

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الوكيل الإخباري- في وقتٍ يكشف فيه الوطن وجه أعدائه الحقيقيين، ويُزيح الستار عن أيادي الغدر التي تتخفى بثياب الدين وتبطن الحقد والخراب، نُعلن في عشيرة الريالات عن وقوفنا صفًا واحدًا خلف دولتنا الأردنية وأجهزتها الأمنية، التي أحبطت بوعيها وسهرها مؤامرة إرهابية خسيسة، خططت لها فئة ضالة مأجورة من جماعة الإخوان ومن يدور في فلكها. اضافة اعلان





إن ما جرى كشفه ليس إلا امتدادًا لحقيقة هذه الجماعة التي لم تؤمن يومًا بالوطن، ولا كانت يومًا في صف الدولة، بل احترفت العمل تحت الأرض، وحفر الأنفاق تحت أقدام الأردنيين، وتغذية الفتن وتزييف الوعي والتخريب باسم الدين.



نقولها بوضوح: لا مكان بعد اليوم للمجاملات، ولا حياد مع من يخطط لتفجير بلدنا وقتل أبنائنا. الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات ولا مسرحًا لأوهام الخلافة، ولن يكون رهينةً لرهانات الخارج ولا أدوات الفوضى.



نطالب الدولة بأن تمضي بقوة لا تلين في اجتثاث كل من تورط وخطّط وسهّل وموّل، وأن يُحاكموا محاكمة الخونة، لا كمجرد مخالفي قانون.



ونُهيب بكل العشائر الأردنية الأصيلة، وبكل شرفاء هذا الوطن، أن يكونوا على قدر المرحلة، وأن لا يسمحوا لمن باعوا ضميرهم أن يجدوا لهم موطئ قدم في المجتمع الأردني.



عاش الأردن حرًا عزيزًا، والمجد لمن يذودون عنه بالحق والكلمة والسلاح.