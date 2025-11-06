ما المسافة الآمنة لكابل HDMI؟

الوكيل الإخباري- يتفق الخبراء على أن الطول الآمن لكابل HDMI يتراوح بين 7.5 و15 متراً دون فقدان ملحوظ في جودة الصورة أو الصوت، بينما تزداد احتمالية ضعف الإشارة بعد ذلك بسبب توهين الإشارة والتداخل الكهرومغناطيسي.

للمسافات الأطول، يُنصح باستخدام كابل HDMI نشط بمضخّم داخلي يمكن أن يعمل حتى 30 متراً، أو موسّعات HDMI عبر كابلات الشبكة التي تمتد حتى 100 متر، أو كابلات الألياف البصرية للحفاظ على الجودة العالية.