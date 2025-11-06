ما المسافة الآمنة لكابل HDMI؟

للمسافات الأطول، يُنصح باستخدام كابل HDMI نشط بمضخّم داخلي يمكن أن يعمل حتى 30 متراً، أو موسّعات HDMI عبر كابلات الشبكة التي تمتد حتى 100 متر، أو كابلات الألياف البصرية للحفاظ على الجودة العالية.
