الأربعاء 2025-04-16 10:23 ص
 

بيان صادر عن عشيره العناسوه

الأجهزة الأمنية الأردنية
الأجهزة الأمنية الأردنية
 
الأربعاء، 16-04-2025 08:27 ص
الوكيل الإخباري-                                                بسم الله الرحمن الرحيماضافة اعلان

انطلاقًا من إيماننا العميق بثوابتنا الوطنية، ووفاءً لمسؤولياتنا التاريخية تجاه الوطن، فإننا نحن أبناء عشيرة العناسوه عامّة، وفي مدينة السلط خاصّة، نُعلن موقفنا الواضح والحاسم في رفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الوطن أو الشعب.

نؤكد وقوفنا المطلق، الصادق، والثابت خلف أجهزتنا الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، في معركتها ضد من تسوّل لهم أنفسهم المساس بأمن الوطن والشعب. وإننا نشدّ على أيديهم للضرب بيد من حديد لتلك الفئة الضالة الخارجة عن الصف الوطني.

إن الأردن بقيادته الهاشمية، وجيشه العربي، وأجهزته الأمنية، ونسيجه العشائري، لم يكن يومًا إلا سيفًا مشرعًا في وجه من تسوّل له نفسه العبث بأمنه واستقراره.

نؤكد أننا، عشيرة العناسوه، لم ولن نقبل بأي مخطط خبيث يستهدف كيان الوطن واستقراره.

نحن هنا منذ مئات السنين، وسنبقى حُرّاس هذا التراب، نحمل البندقية والكلمة، كما حملها أجدادنا من قبل، ونذود عن الوطن بالدم والروح.

إن أبناء عشيرة العناسوه، ومعهم كل الأردنيين الشرفاء، يُحذّرون من أي اعتداء أو محاولة زعزعة أمننا.
نحن على العهد، كما كنا دائمًا، جنود الوطن، وفرسانه، ورجاله، وسيفه القاطع.

الهاشميون هم صمّام الأمان، ونحن معهم قلبًا وقالبًا، عهدًا عاهده أجدادنا لجدّكم، ونحن لا زلنا على العهد.

عشيرة العناسوه – السلط
المملكة الأردنية الهاشمية
 
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