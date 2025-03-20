تجارة إربد توزع المرحلة الثانية من وجبات الإفطار في شمال غزة

الوكيل الإخباري- وزعت غرفة تجارة إربد بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، المرحلة الثانية من وجبات الإفطار على الأشقاء في شمال قطاع غزة، والتي تأتي ضمن حملة " اغيثوا غزة " التي أطلقتها الغرفة استمرارًا لجهود دعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

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وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن الغرفة مستمرة بتقديم الدعم الإغاثي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.