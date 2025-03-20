تجارة إربد توزع المرحلة الثانية من وجبات الإفطار في شمال غزة

وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن الغرفة مستمرة بتقديم الدعم الإغاثي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
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