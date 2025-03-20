الخميس 2025-03-20 09:54 م
 

تجارة إربد توزع المرحلة الثانية من وجبات الإفطار في شمال غزة

اربد
إربد
 
الخميس، 20-03-2025 08:23 م

الوكيل الإخباري-    وزعت غرفة تجارة إربد بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، المرحلة الثانية من وجبات الإفطار على الأشقاء في شمال قطاع غزة، والتي تأتي ضمن حملة " اغيثوا غزة " التي أطلقتها الغرفة استمرارًا لجهود دعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

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وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن الغرفة مستمرة بتقديم الدعم الإغاثي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

 

 وأضاف، أن الغرفة تعمل منذ بداية الحرب على غزة على جمع التبرعات النقدية والعينية والدوائية لإرسالها إلى الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم الإنسانية، مثمنًا دور تجار وأهالي إربد في دعم الشعب الفلسطيني.

 
 
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