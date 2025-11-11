بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

07:41 ص

الوكيل الإخباري- يبدأ الثلاثاء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي الماضي من العام الجامعي الحالي، لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للاستفادة من منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب.





وتشمل الجامعات المستفيدة من هذه المنح: جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الأردنية/فرع العقبة، وجامعة البلقاء التطبيقية/كليات العقبة والشوبك.



كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها أنهت المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، بإجمالي بلغ 1.5 مليون دينار أردني.



وأكدت الوزارة أن الطلبة يمكنهم استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية، أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية، من فروع بنك القاهرة عمان اعتباراً من الثلاثاء.