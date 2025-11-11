الثلاثاء 2025-11-11 07:59 ص
 

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

مبنى وزارة التعليم العالي
مبنى وزارة التعليم العالي
 
الثلاثاء، 11-11-2025 07:41 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ الثلاثاء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي الماضي من العام الجامعي الحالي، لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للاستفادة من منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب.اضافة اعلان


وتشمل الجامعات المستفيدة من هذه المنح: جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الأردنية/فرع العقبة، وجامعة البلقاء التطبيقية/كليات العقبة والشوبك.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها أنهت المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، بإجمالي بلغ 1.5 مليون دينار أردني.

وأكدت الوزارة أن الطلبة يمكنهم استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية، أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية، من فروع بنك القاهرة عمان اعتباراً من الثلاثاء.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية حادثا سير منفصلان يسببان أزمة مرورية في شارع السلام

مبنى وزارة التعليم العالي

أخبار محلية بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

مطالب بالكشف عن تفاصيل معصرة الزيت المغشوش.. ومخاوف من تضرر سمعة زيت إربد

خاص بالوكيل مطالب بالكشف عن تفاصيل معصرة الزيت المغشوش.. ومخاوف من تضرر سمعة زيت إربد

قاعة الكنيست الإسرائيلي

فلسطين الكنيست الإسرائيلي: التصديق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 11، وفي مناطق البادية 28 - 10، وفي مناطق ال

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 11-11-2025

الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي ماذا قال الشرع حول محاسبة بشار الأسد؟



 
 





الأكثر مشاهدة