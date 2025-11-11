الثلاثاء 2025-11-11 07:59 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي في محافظة معان يوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً. 🔹 المناطق المتأثرة:
ارشيفية
 
الثلاثاء، 11-11-2025 05:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي في محافظة معان يوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً.


المناطق المتأثرة: سطح معان، المركز الثقافي، استراحة حسام المعاني، مدرسة الملك عبدالله للتميز، الهاشمية، مشروع تدفئة المدارس، كتيبة الدرك، مديرية الدفاع المدني، قيادة المنطقة الجنوبية، مبنى مخابرات معان، معصرة الزيتون، البحث الجنائي، شركة الفجر للغاز، واحة الحجاج، الحسينية، المحمدية، مشروع الأعلاف، شارع الثلاثين، شارع العشرين، جزء من طريق اذرح، محطة محروقات المناصير، استراحة بلال أبو هلالة، مصنع غدير، مصنع الكرتون، شركة التقاطع لشحن المركبات، شركة الاتجاهات الثلاثية لشحن المركبات، شركة عمار العودات لشحن المركبات، وشركة الولاء لخدمات الإعاشة.

سبب الفصل: تركيب معدات جديدة على المغذي، وقص أشجار قريبة من الشبكة.
 
 
