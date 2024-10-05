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تحذير.. "قلاب" يعيق حركة السير باتجاه الدوار الثامن

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 05-10-2024 01:56 م
الوكيل الإخباري-    ذكرت إدارة السير المركزية، إن مركبة شحن "قلاب" تعطلت عند مخرج جسر النهضة باتجاه الثامن ما شكل أثرا مروريا أدى إلى اعاقة حركة السير في الموقع.اضافة اعلان


وأضافت، إن مجموعات إدارة السير يتواجدون في الموقع للتعامل مع الأثر المروري.
 
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