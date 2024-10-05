تحذير.. "قلاب" يعيق حركة السير باتجاه الدوار الثامن

وأضافت، إن مجموعات إدارة السير يتواجدون في الموقع للتعامل مع الأثر المروري.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ البلقاء يدعو لتطوير مداخل السلط
-
وزير الزراعة يطلع على سير العمل في تجهيز بنك البذور الوطني
-
العيسوي: الملك المدافع الأول عن قضايا الأمة
-
بتوجيهات ملكية .. الأردن يرسل طائرة المساعدات الرابعة إلى لبنان (صور)
-
عاجل الإعلان عن نتائج القبول الموحد لأبناء الأردنيات
-
إعلان برنامج جولات الترخيص المتنقل لشهر أكتوبر الجاري
-
بلدية إربد تستكمل أعمال رفع أغطية المناهل
-
خرفان يبحث مع رؤساء لجان خدمات المخيمات الأمور المالية والإدارية والتنظيمية