تحذير.. "قلاب" يعيق حركة السير باتجاه الدوار الثامن

01:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/705344 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت إدارة السير المركزية، إن مركبة شحن "قلاب" تعطلت عند مخرج جسر النهضة باتجاه الثامن ما شكل أثرا مروريا أدى إلى اعاقة حركة السير في الموقع. اضافة اعلان





وأضافت، إن مجموعات إدارة السير يتواجدون في الموقع للتعامل مع الأثر المروري.