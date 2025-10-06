تدشين مشروع تأهيل لموقع مكاور الأثري بقيمة 5 ملايين يورو

وحضر حفل تدشين المشروع مندوب وزير السياحة المدير العام لدائرة الآثار العامة فوزي أبو دنة، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، وسفير جمهورية إيطاليا لوتشيانو بيتسوتي، ورئيسة وحدة الشرق الأوسط في المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية (DG MENA) آنا بييرس، إلى جانب عدد من ممثلي الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وأعضاء من المجتمعات المحلية في موقع مكاور الأثري.
