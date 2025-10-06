الإثنين 2025-10-06 02:18 م
 

تدشين مشروع تأهيل لموقع مكاور الأثري بقيمة 5 ملايين يورو

موقع مكاور الأثري
الإثنين، 06-10-2025 01:51 م

الوكيل الإخباري-   شهد موقع مكاور الأثري تدشين أعمال مشروع حماية وتأهيل الموقع، والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو، بهدف تعزيز التراث الثقافي ودعم التنمية المحلية المستدامة في الأردن.

وحضر حفل تدشين المشروع مندوب وزير السياحة المدير العام لدائرة الآثار العامة فوزي أبو دنة، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، وسفير جمهورية إيطاليا لوتشيانو بيتسوتي، ورئيسة وحدة الشرق الأوسط في المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية (DG MENA) آنا بييرس، إلى جانب عدد من ممثلي الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وأعضاء من المجتمعات المحلية في موقع مكاور الأثري.

 
 
