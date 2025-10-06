تدشين مشروع تأهيل لموقع مكاور الأثري بقيمة 5 ملايين يورو

الوكيل الإخباري- شهد موقع مكاور الأثري تدشين أعمال مشروع حماية وتأهيل الموقع، والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو، بهدف تعزيز التراث الثقافي ودعم التنمية المحلية المستدامة في الأردن.

اضافة اعلان