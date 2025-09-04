تراجع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في الأردن

08:14 ص

الوكيل الإخباري- تراجع إجمالي عدد اللاجئين المسجَّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن حتى 31 آب 2025 إلى نحو 506,225 شخصًا، وفقًا لتقرير صادر عن المفوضية.





وبحسب التقرير ، انخفض عدد المسجَّلين تدريجيًا من 15,801 لاجئ (1.1%) في عام 2023، إلى 14,973 (1%) في عام 2024، ثم إلى 7,075 (0.5%) في عام 2025، مقارنة بذروة عام 2013 التي شهدت تسجيل 675,168 لاجئًا بنسبة 47.2%.



وما زال السوريون يشكّلون الغالبية العظمى من اللاجئين في الأردن، إذ بلغ عددهم 462,282 شخصًا (91.3%)، يليهم العراقيون بعدد 29,235 (5.8%)، ثم اليمنيون 9,392 (1.9%)، والسودانيون 4,476 (0.9%)، فيما توزعت بقية الأعداد على جنسيات أخرى من بينها الصوماليون.



وأوضح التقرير أن 412,667 لاجئًا يقيمون في المناطق الحضرية بنسبة 81.5%، مقابل 93,558 لاجئًا في المخيمات بنسبة 18.5%.



وبحسب التوزيع الجغرافي، جاءت العاصمة عمّان في المرتبة الأولى مستضيفةً 181,658 لاجئًا، تلتها إربد بـ84,814، والمفرق بـ61,839، والزرقاء بـ31,961، في حين توزعت بقية الأعداد على محافظات أخرى. أما في المخيمات، فقد توزع اللاجئون بين مخيم الزعتري 36,593، ومخيم الأزرق 56,932، ومخيم الحديقة 163.



وتشير بيانات المفوضية إلى أن أكثر من 144,640 لاجئًا سوريًا عادوا من الأردن إلى سوريا خلال الفترة من 8 كانون الأول 2024 حتى 30 آب 2025، ليصل إجمالي العائدين منذ إعادة فتح الحدود في تشرين الأول 2018 إلى 197,050 لاجئًا سوريًا.



كما غادر نحو 1,093 لاجئًا الأردن إلى بلدان إعادة التوطين منذ بداية عام 2025، في حين بلغ عدد من تم تقديم ملفاتهم للنظر في إعادة التوطين 840 لاجئًا.