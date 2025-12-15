الإثنين 2025-12-15 09:09 م

تربية الكرك تستضيف تحكيم مسابقة مسرحة المناهج لإقليم الجنوب

جانب من المسابقة
الإثنين، 15-12-2025 07:38 م

الوكيل الإخباري- استضافت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك اليوم الاثنين تحكيم مسابقة مسرحة المناهج على مستوى إقليم الجنوب، على مسرح مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز.

وتولت مهمة التحكيم لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم ضمت كلاً من الأساتذة خالد الجراح، إيمان الخصاونة، وعبير البطاينة، على أن يتم الإعلان عن النتائج حال صدورها رسميًا من الوزارة.

وحضر عملية التحكيم مديرة إدارة النشاطات بوزارة التربية والتعليم الدكتورة وفاء طبيشات، ورئيس قسم النشاطات التربوية أسامة العضايلة، ومسؤول النشاط الفني والمسرحي الدكتور رائد المبيضين، وعروة المبيضين من قسم النشاطات.

 
 


