تربية الكرك تستضيف تحكيم مسابقة مسرحة المناهج لإقليم الجنوب

وتولت مهمة التحكيم لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم ضمت كلاً من الأساتذة خالد الجراح، إيمان الخصاونة، وعبير البطاينة، على أن يتم الإعلان عن النتائج حال صدورها رسميًا من الوزارة.
وحضر عملية التحكيم مديرة إدارة النشاطات بوزارة التربية والتعليم الدكتورة وفاء طبيشات، ورئيس قسم النشاطات التربوية أسامة العضايلة، ومسؤول النشاط الفني والمسرحي الدكتور رائد المبيضين، وعروة المبيضين من قسم النشاطات.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط 25 طن جميد فاسد في مستودع مخالف للشروط الصحية
-
مجلس محافظة جرش يبحث تعزيز النوافذ التسويقية للمنتجات التعاونية
-
نمروقة تتفقد الخدمات القنصلية المقدمة للأردنيين في السعودية
-
الملك يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي في قصر الحسينية
-
وزارة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي
-
الإحصاءات العامة و"الفاو" تُطلقان دورة تدريبية لمرصد الأمن الغذائي
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشلول والصبيحات والغزالي والعثمان
-
الإدارة المحلية: بلديات الكرك والطفيلة الأكثر تأثراً بالمنخفض الجوي