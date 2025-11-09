تسرّب مادة كيميائية يسبب حالات اختناق في مدرسة خاصة بعمان ووزير التربية يطمئن على المصابين

الوكيل الإخباري- أُصيب عدد من الطلبة والمعلمين في إحدى المدارس الخاصة بالعاصمة عمّان بحالات اختناق وضيق تنفس صباح اليوم، نتيجة تسرّب مادة كيميائية داخل مختبر العلوم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان الأحد أن جميع الحالات غادرت المستشفى بعد الاطمئنان على صحتها، باستثناء طالبة واحدة تعاني من مرض الربو، مشيرةً إلى أن وضعها الصحي مستقر.



وزار وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأشاد بجهود كوادر الدفاع المدني وسرعة استجابتهم في إسعاف المصابين وإخلائهم، مثمنًا مهنيتهم العالية في التعامل مع الحادث.