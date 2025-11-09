تسرّب مادة كيميائية يسبب حالات اختناق في مدرسة خاصة بعمان ووزير التربية يطمئن على المصابين

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان الأحد أن جميع الحالات غادرت المستشفى بعد الاطمئنان على صحتها، باستثناء طالبة واحدة تعاني من مرض الربو، مشيرةً إلى أن وضعها الصحي مستقر.
وزار وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأشاد بجهود كوادر الدفاع المدني وسرعة استجابتهم في إسعاف المصابين وإخلائهم، مثمنًا مهنيتهم العالية في التعامل مع الحادث.
كما تابع مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة مع الجهات المعنية تفاصيل الحادث وإجراءات نقل الطلبة والمعلمين، لضمان سلامتهم ومتابعة أوضاعهم الصحية.
-
