تشكيلات أكاديمية وإدارية في جامعة اليرموك .. أسماء

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك في جلسته التي عقدها برئاسة الأستاذ الدكتورة رويدا المعايطة، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، وإجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات على النحو التالي: اضافة اعلان





- الدكتور عدنان العمر/ نائبا لعميد كلية القانون



- الدكتورة ديالا الطعاني/ نائبا لعميد كلية القانون



- الدكتورة دانيا بني هاني/ نائبا لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية



- الدكتور هشام المساعيد / نائبا لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية



- الدكتور زهير الطاهات/ نائباً لعميد كلية الإعلام.



- الدكتور حكم شطناوي/ نائباً لعميد شؤون الطلبة.



- الدكتور خلدون الداود/ نائباً لعميد كلية الأعمال



- الدكتور نواف السريحين/ نائبا لعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.



- الدكتور حسان الزيوت / نائبا لعميد كلية الآداب لشؤون الاعتماد والجودة والدراسات العليا.



- الدكتورة جمانة السليمان / نائبا لعميد كلية الطب للشؤون السريرية والمستشفيات.



- تجديد تعيين الدكتور محمد القادري / نائبا لعميد كلية العلوم.



- تجديد تعيين الدكتور معن العموش/ نائبا لعميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا.



- تجديد تعيين الدكتور محمد الروسان/ نائبا لعميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا.



- تجديد تعيين الدكتور بلال الجعيدي/ نائبا لعميد كلية الصيدلة.



- تجديد تعيين الدكتور محمد عبيد/ نائبا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا لشؤون البحث العلمي.



- كما قرر المجلس تعيين الدكتور محمد شخاترة / مديرا لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.





في ذات السياق، قرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، الموافقة على تنسيب عمداء الكليات، وإجراء التشكيلات على نواب ومساعدي العمداء ورؤساء الأقسام الأكاديمية على النحو التالي:





كلية القانون:



- تكليف الدكتورة نسرين عدوان/ قائما بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة وخدمة المجتمع.



- تعيين الدكتور علاء الخصاونة/ رئيسا لقسم القانون الخاص.



- تجديد تعيين الدكتور حازم التوبات/ قائما بأعمال رئيس قسم القانون العام.





كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب:



- تجديد تعيين الدكتور عماد الشواقفه/ نائبا لعميد الكلية



- تجديد تعيين الدكتورة ايناس الخشاشنة قائما بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة



- تجديد تعيين الدكتور مالك برهوش/ رئيسا لقسم تكنولوجيا المعلومات



- تجديد تعيين الدكتور رأفت حماد رئيسا/ لقسم نظم المعلومات.



- تجديد تعيين الدكتور رعد الخطيب/ رئيسا لقسم علوم الحاسوب.





كلية الصيدلة:



- تعيين الدكتور يزن عكام / قائماً بأعمال رئيس قسم الكيمياء الطبية وكيمياء العقاقير



- تكليف الدكتورة اسلام بردويل/ قائماً بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة



- تجديد تعيين الدكتورة الاء مخيمر/ رئيساً لقسم الصيدلة السريرية والممارسة الصيدلانية



- تجديد تعيين الدكتورة هديه مشاقبة/ قائما بأعمال رئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية.





كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية:



- تجديد تعيين الدكتور زيد البطاينة/ نائباً لعميد الكلية ورئيساً لقسم الهندسة الميكانيكية.

تعيين الدكتور محمد تميمي / مساعدا لعميد الكلية

- تعيين الدكتور محمود مساعده / قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة الحاسوب.

- تعيين الدكتورة يسرى عبيدات/ قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة الالكترونيات.

- تعيين الدكتورة براء الخطاطبة/ قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة العمارة

- تعيين الدكتورة لينا الحمود / قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة القوى الكهربائية.

- تعيين الدكتور عمار الروسان / رئيساً لقسم الهندسة الصناعية

- تعيين الدكتور حسن الذيابات / قائماً بأعمال قسم هندسة الاتصالات.

- تعيين سامي المشاقبة/ قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية.

- تجديد تعيين الدكتور مصعب أبو العدوس/ قائماً بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية



كلية الاعلام:



- تكليف محمد محروم / مساعداً لعميد الكلية لشؤون الطلبة



- تكليف الدكتورة نسرين عبدالله / قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة.



- تجديد تعيين الدكتور محمد حابس / قائما بأعمال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون.



- تجديد تكليف الدكتور علي الحديد / قائما بأعمال رئيساً لقسم العلاقات العامة والاعلان.





كلية السياحة والفنادق:



- تعيين الدكتور عمر طه / قائماً بأعمال رئيس قسم الإدارة الفندقية.



- تكليف زاهر خصاونة / قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة والاتفاقيات والتدريب.





كلية الأعمال:



- تجديد تكليف الدكتور عاطف بني عطا / قائماً بأعمال رئيس قسم الاقتصاد.



- تجديد تكليف الدكتورة لارا الحداد / قائماً بأعمال رئيس قسم المالية والمصرفية.



- تجديد تكليف الدكتور أمجد العمد / قائماً بأعمال رئيس قسم التسويق.



- تكليف الدكتور حسن العيسى / قائماً بأعمال رئيس قسم إدارة الاعمال.



- تكليف الدكتور صلاح الشرمان / قائماً بأعمال رئيس قسم المحاسبة.



- تكليف الدكتورة عنان أبو حمور / قائماً بأعمال رئيس قسم الإدارة العامة.





كلية العلوم:



- تجديد تعيين الدكتور وسام الخطيب / نائباً لعميد الكلية.



- تكليف الدكتورة ايات المومني / قائماً بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة ومديرا لوحدة التحليل الاحصائي.



- تكليف الدكتورة ليالي القرعان / مساعداً لعميد الكلية لشؤون العلاقات العامة والمشاريع الخارجية.



- تكليف الدكتورة الاء الخطيب / مساعداً لعميد الكلية لشؤون الطلبة.



- تعيين الدكتور عبدالله الروابدة / قائما بأعمال رئيس قسم علوم الأرض والبيئة.



- تجديد تعيين الدكتور محمد بواعنة / رئيساً لقسم الفيزياء.



- تعيين الدكتور باسم الخمايسه / قائماً بأعمال رئيس قسم الرياضيات.



- تعيين الدكتور محمد جوارنه/ قائماً بأعمال رئيس قسم العلوم الحياتية.



- تعيين الدكتور طاهر عبابنه / قائماً بأعمال رئيس قسم الكيمياء.



- تعيين الدكتور محمد عبيدات / قائماً بأعمال رئيس قسم الإحصاء.



- تعيين الدكتور طارق الشبول / قائماً بأعمال رئيس قسم المساقات الخدمية العلمية.





كلية الاثار والانثروبولوجيا:



- تجديد تعيين الدكتور معن عموش / نائبا لعميد كلية الآثار والانثروبولوجيا.



- تجديد تعيين الدكتور محمد الروسان/ نائباً لعميد كلية الاثار والانثروبولوجيا، وتجديد تكليفه برئاسة رئيس قسم الانثروبولوجيا.



- تجديد تكليف الدكتور ماهر طربوش / قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة.



- تجديد تعيين محمد جرادات / قائماً بأعمال رئيس قسم الاثار.



- تكليف الدكتور حسن الصبابحه / قائماً بأعمال رئيس قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها.



- تكليف الدكتور تكليف فندي الواكد / قائماً بأعمال متحف التراث الأردني.





كلية الشريعة والدراسات الإسلامية:



- تجديد تعيين الدكتور محمد المحمد / نائبا لعميد الكلية.



- تكليف الدكتورة ميساء ملحم / مساعداً للعميد لشؤون الطلبة.



- تكليف الدكتورة نهيل صالح / قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الاعتماد وضمان الجودة والتطوير.



- تجديد تكليف مأمون الشمالي / مساعدا لعميد الكلية لشؤون المساجد.



- تجديد تعيين الدكتور رائد عبدالرحمن / قائماً بأعمال رئيس قسم أصول الدين.



- تجديد تعيين الدكتور رائد الحمود / قائماً بأعمال رئيس قسم الفقه وأصوله.



- تجديد تعيين الدكتورة تسنيم المهيدات/ قائماً بأعمال رئيس قسم الدراسات الإسلامية.



- تعيين الدكتورة خلود طنش / قائماً بأعمال رئيس قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية.



- تجديد تكليف الدكتور نذير الشرايري / مشرفاً على برنامج القرآن الكريم.





كلية العلوم التربوية:



- تعيين الدكتورة عبير الرفاعي / نائباً لعميد الكلية لشؤون الدراسات العليا.



- تجديد تكليف مؤيد مقدادي / مساعدا لعميد الكلية لشؤون الطلبة.



- تجديد تعيين الدكتور علاء عبيدات / قائما بأعمال رئيس قسم علم النفس الارشادي والتربوي.



- تعيين الدكتور عمر خصاونه / رئيساً لقسم الإدارة وأصول التربية.



- تعيين الدكتور علي العمري / قائما بأعمال رئيس قسم المناهج وطرق التدريس.



- تكليف الدكتورة رانيا طلافحه/ مشرفاً لوحدة التربية العملية.







كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة:



- تجديد تعيين الدكتور خالد الزيود / نائبا لشؤون الخطط الدراسية لدرجة البكالوريوس



- تجديد تعيين الدكتور أحمد بطاينة / نائبا لعميد الكلية لشؤون الدراسات العليا.



- تجديد تكليف الدكتورة غيد عبيدات / قائماً بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة.



- تجديد تكليف الدكتور ياسر طلفاح / قائماً بأعمال مساعد العميد للأنشطة الطلابية.



- تجديد تعيين الدكتور زياد الزيود / قائما بأعمال رئيس قسم التربية البدنية.



- تجديد تعيين الدكتور سمير قاسم / قائما بأعمال رئيس قسم علوم الرياضة.





كلية الفنون الجميلة:



- تعيين الدكتور بلال الذيابات / نائبا لعميد الكلية للشؤون الطلابية



- تعيين الدكتور موفق السقار / نائبا لعميد الكلية ورئيسا لقسم التربية الفنية.



- تعيين الدكتور عامر الغرايبة/ قائما بأعمال رئيس قسم الفنون الرقمية.



- تعيين الدكتورة صفاء حداد / قائما بأعمال رئيس قسم الموسيقا.



- تعيين الدكتور محمد سالم موسى / قائما بأعمال رئيس قسم الفنون التشكيلية.



- تعيين السيد محمد العفان / قائما بأعمال رئيس قسم الدراما.



- تجديد تعيين الدكتور خسروف تيف / قائما بأعمال رئيس قسم التصميم والفنون التطبيقية.



- تكليف الدكتور عمر الشبول/ قائما بأعمال مساعد العميد لشؤون الاعتماد وضمان الجودة.





كلية الطب:



- تكليف الدكتور محمد عواد / قائما بأعمال مساعد العميد للتعلم الرقمي والمحاكاة.



- تكليف الدكتورة هبه الزعبي/ قائما بأعمال مساعد العميد لشؤون الامتحانات والتقييم.



- تعيين الدكتورة مريم العمري/ قائما بأعمال رئيس قسم علوم الأمراض الأساسية.



- تعيين الدكتور محمد عثامنة / قائما بأعمال رئيس قسم الأمراض الباطنية.



- تعيين الدكتورة دينا قعدان / قائما بأعمال رئيس قسم طب الأسرة والنسائية وطب الأطفال.



- تعيين الدكتور رائد عناب / قائما بأعمال رئيس قسم الجراحة العامة والتخدير.



- تعيين الدكتور أسامة أبو الرب / رئيسا لقسم العلوم الطبية الأساسية.



- تعيين الدكتور وليد المومني /نائبا للعميد لشؤون الكلية والعلوم الأساسية



- تكليف الدكتورة فاطمة المحاسنة / قائما بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة والإرشاد.



- تكليف الدكتور معاوية خطاطبة / قائما بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد والدراسات العليا.



- تكليف الدكتور محمد الزعبي / قائما بأعمال مساعد العميد لشؤون التأمين الصحي واللجان الطبية.



- تكليف الدكتورة علا سوداح / قائما بأعمال مساعد العميد للبحث العلمي وخدمة المجتمع.





كلية التمريض:



- تجديد تكليف الدكتور أسامة الكوري / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية للشؤون الأكاديمية والإدارية.



- تكليف الدكتورة زينب البيكاوي / قائما بأعمال مساعد العميد لشؤون الاعتماد وضبط الجودة.



- تعيين الدكتور هيثم خطاطبة / قائما بأعمال رئيس قسم التمريض السريري



- تعيين الدكتور أنس عبابنة / قائما بأعمال رئيس قسم التمريض الأساسي.





كلية الآداب:



- تجديد تعيين الدكتور مضر طلفاح / نائبا لعميد الكلية للشؤون الأكاديمية.



- تكليف الدكتور غسان الشاطر / قائما بأعمال مساعد العميد



- تعيين الدكتور غازي العطنة / قائماً بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية



- تجديد تكليف الدكتور خالد هزايمة / قائما بأعمال رئيس قسم الجغرافيا.



- تجديد تكليف الدكتورة منى بني بكر /قائما بأعمال رئيس قسم اللغات الحديثة.



- تجديد تعيين الدكتور بسام قطوس / رئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها.



- تعيين الدكتور خالد الدباس / رئيساً لقسم الدراسات السياسية والدولية



- تعيين الدكتور مهند الدعجة / قائماً بأعمال قسم التاريخ والحضارة.



- تعيين الدكتورة رائدة رمضان / قائماً بأعمال قسم الترجمة.



- تعيين الدكتورة نانسي الدغمي / قائماً بأعمال قسم اللغة الإنجليزية واآدابها.



- تعيين الدكتور عبدالباسط العزام/ قائماُ بأعمال قسم الاجتماع والعمل الاجتماعي.



- تعيين الدكتور رباع ربابعة / قائماً بأعمال قسم اللغات السامية والشرقية.





عمادة البحث العلمي والدراسات العليا:



- تعيين الدكتورة ديمه درادكه / نائبا للعميد لشؤون الدراسات العليا.





عمادة شؤون الطلبة:



- تعيين الدكتور رياض ياسين / قائما بأعمال مساعد العميد.



- تكليف الدكتور صالح جرادات / قائما بأعمال مساعد العميد.



- تكليف الدكتور عماد عياصرة / قائماً بأعمال مساعد العميد.





مركز اللغات:



- تكليف الدكتورة منى ملكاوي / قائما بأعمال مساعد مدير مركز اللغات.





من جهة أخرى قرر رئيس مسّاد، إجراء التشكيلات الإدارية التالية:





- تعيين الدكتور رامي الملكاوي / مديرا لمركز الحاسب والمعلومات



- تعيين الدكتور علي شحادة/ مديرا لمركز الاعتماد وضمان الجودة



- تكليف الدكتور محمد الشخاترة / مديرا لمكتبة الحسين بن طلال



- تكليف الدكتور أسامة عمري/ قائما بأعمال مدير المدرسة النموذجية



- نقل عبدالباسط الحموري، من مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية إلى دائرة الخدمات العامة مديرا.



- تكليف محمد حجات /قائما بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، وناطقا إعلاميا باسم الجامعة.



- تكليف المهندس وائل الهناندة / قائما بأعمال مدير دائرة الهندسة والإنتاج والصيانة.



- تكليف الدكتور نازم الردايدة / مشرفاً لمتحف التاريخ الطبيعي.