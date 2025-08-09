غبار كثيف في الأزرق يهبط بالرؤية إلى 50 متراً .. والدوريات الخارجية تحذر

وقالت الإدارة اليوم السبت، إن منطقة حدود العمري ومنطقة الرويشد تشهدان رياحاً مثيرة للغبار، ما أدى إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية إلى نحو 50 متراً ما يستدعي المسير بحذر شديد.
وأضافت أن مناطق الجفر والأزرق، ضمن اختصاص محطة طوبا الأمنية، تشهد تساقط أمطار متفرقة، داعية السائقين إلى الانتباه واتباع إرشادات السلامة المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية
-
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
-
مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية
-
وحدة تنسيق القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً للدورة الصيفية 2025-2026
-
فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد
-
جمعيات مخيم الشهيد عزمي المفتي بإربد تحتفل بالأعياد الوطنية
-
"الأشغال" تنهي تعبيد طريق النقب - دبة حانوت
-
طرح مسودة استراتيجية التحول الرقمي للاستشارة العامة