غبار كثيف في الأزرق يهبط بالرؤية إلى 50 متراً .. والدوريات الخارجية تحذر

05:48 م

الوكيل الإخباري- دعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، نظراً للظروف الجوية السائدة في عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





وقالت الإدارة اليوم السبت، إن منطقة حدود العمري ومنطقة الرويشد تشهدان رياحاً مثيرة للغبار، ما أدى إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية إلى نحو 50 متراً ما يستدعي المسير بحذر شديد.



وأضافت أن مناطق الجفر والأزرق، ضمن اختصاص محطة طوبا الأمنية، تشهد تساقط أمطار متفرقة، داعية السائقين إلى الانتباه واتباع إرشادات السلامة المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

