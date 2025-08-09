بلدية غرب إربد تنفذ حملة بيئية شاملة

وأكد رئيس لجنة البلدية، المهندس محمد القضاة، أن المبادرة تجسد وعي المواطنين بمسؤولياتهم تجاه بيئتهم ومجتمعهم، داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في مثل هذه المبادرات التي ترفع من جودة الحياة وتحسن المظهر الخدمي والجمالي للبلدة.
وأشاد بالتعاون بين كوادر البلدية والمتطوعين من مؤسسات المجتمع المحلي وأفراده، واصفا هذا التعاون بالنموذج المشرف للعمل الجماعي الذي تسعى البلدية إلى تعميمه في جميع مناطق اللواء.
وشملت الحملة تنظيف وخدمة مقبرتي البلدة القديمة والجديدة، ودهان "الكندرين" في الشوارع الرئيسية، إلى جانب تنظيف حديقة سوم، التي كلفت البلدية مختصين بإعداد دراسة لتطوير مرافقها وتحسين خدماتها.
