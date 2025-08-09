السبت 2025-08-09 08:41 م
 

بلدية غرب إربد تنفذ حملة بيئية شاملة

بلدية غرب إربد
بلدية غرب إربد
 
السبت، 09-08-2025 05:34 م
الوكيل الإخباري-  نفذت بلدية غرب إربد، بالتعاون مع شباب "تآلف سوم" وجمعية سوم الخيرية وأكاديمية الزرنوجي الرياضية، اليوم السبت، حملة بيئية واسعة في بلدة سوم، بهدف تعزيز الانتماء وغرس قيم العطاء والعمل التطوعي بين أبناء المجتمع المحلي.اضافة اعلان


وأكد رئيس لجنة البلدية، المهندس محمد القضاة، أن المبادرة تجسد وعي المواطنين بمسؤولياتهم تجاه بيئتهم ومجتمعهم، داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في مثل هذه المبادرات التي ترفع من جودة الحياة وتحسن المظهر الخدمي والجمالي للبلدة.

وأشاد بالتعاون بين كوادر البلدية والمتطوعين من مؤسسات المجتمع المحلي وأفراده، واصفا هذا التعاون بالنموذج المشرف للعمل الجماعي الذي تسعى البلدية إلى تعميمه في جميع مناطق اللواء.

وشملت الحملة تنظيف وخدمة مقبرتي البلدة القديمة والجديدة، ودهان "الكندرين" في الشوارع الرئيسية، إلى جانب تنظيف حديقة سوم، التي كلفت البلدية مختصين بإعداد دراسة لتطوير مرافقها وتحسين خدماتها.
 
 
