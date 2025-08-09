إغلاق 5 مقالع حجرية مخالفة في عجلون

وقال مدير مديرية البيئة في عجلون، المهندس إياس المومني، إن إغلاق هذه المقالع جاء ضمن الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها المديرية بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة والجهات المعنية، لمتابعة ما يعرف بالبؤر البيئية الساخنة، مشيرا إلى أن الإدارة الملكية لحماية البيئة حررت 124 مخالفة بيئية خلال هذه الجولات.
وأضاف أنه تم ضبط سائق صهريج مياه عادمة أثناء تفريغه الحمولة بين الغابات، وجرى تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكد حرص المديرية على تنفيذ الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تعزز الوعي البيئي، وتدعم الحفاظ على بيئة آمنة وسليمة للأجيال القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية
-
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
-
مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية
-
وحدة تنسيق القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً للدورة الصيفية 2025-2026
-
فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد
-
جمعيات مخيم الشهيد عزمي المفتي بإربد تحتفل بالأعياد الوطنية
-
"الأشغال" تنهي تعبيد طريق النقب - دبة حانوت
-
طرح مسودة استراتيجية التحول الرقمي للاستشارة العامة