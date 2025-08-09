إغلاق 5 مقالع حجرية مخالفة في عجلون

04:58 م

الوكيل الإخباري- أغلقت مديرية حماية البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة في محافظة عجلون، بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 5 مقالع حجرية غير مرخصة منذ بداية العام الحالي. اضافة اعلان





وقال مدير مديرية البيئة في عجلون، المهندس إياس المومني، إن إغلاق هذه المقالع جاء ضمن الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها المديرية بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة والجهات المعنية، لمتابعة ما يعرف بالبؤر البيئية الساخنة، مشيرا إلى أن الإدارة الملكية لحماية البيئة حررت 124 مخالفة بيئية خلال هذه الجولات.



وأضاف أنه تم ضبط سائق صهريج مياه عادمة أثناء تفريغه الحمولة بين الغابات، وجرى تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وأكد حرص المديرية على تنفيذ الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تعزز الوعي البيئي، وتدعم الحفاظ على بيئة آمنة وسليمة للأجيال القادمة.

