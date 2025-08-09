السبت 2025-08-09 08:41 م
 

إغلاق 5 مقالع حجرية مخالفة في عجلون

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 09-08-2025 04:58 م
الوكيل الإخباري-  أغلقت مديرية حماية البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة في محافظة عجلون، بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 5 مقالع حجرية غير مرخصة منذ بداية العام الحالي.اضافة اعلان


وقال مدير مديرية البيئة في عجلون، المهندس إياس المومني، إن إغلاق هذه المقالع جاء ضمن الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها المديرية بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة والجهات المعنية، لمتابعة ما يعرف بالبؤر البيئية الساخنة، مشيرا إلى أن الإدارة الملكية لحماية البيئة حررت 124 مخالفة بيئية خلال هذه الجولات.

وأضاف أنه تم ضبط سائق صهريج مياه عادمة أثناء تفريغه الحمولة بين الغابات، وجرى تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكد حرص المديرية على تنفيذ الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تعزز الوعي البيئي، وتدعم الحفاظ على بيئة آمنة وسليمة للأجيال القادمة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

عربي ودولي روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

أخبار محلية 3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية

أخبار محلية مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية

وحدة تنسيق القبول الموحد

أخبار محلية وحدة تنسيق القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً للدورة الصيفية 2025-2026

لقطة من المقطع

خاص بالوكيل فيديو - مجموعة من الكلاب تلاحق طفلاً في عين الباشا .. وغياب واضح للبلدية ودورها

لقطة من المقطع

أخبار محلية فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد

الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم

عربي ودولي الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم



 
 





الأكثر مشاهدة