السبت 2025-08-09 08:42 م
 

إسبانيا .. مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة

السبت، 09-08-2025 05:41 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "EFE" الإسبانية بأن شخصين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة صغيرة.


وأكدت الوكالة عن مصادرها أن الحادث وقع في بلدية ريكينا التابعة لمنطقة فالينسيا، مشيرة إلى أن الطائرة كانت من النوع الخفيف جدا، كما أوضحت أن الحرس المدني بدأ تحقيقاته على الفور للاطلاع على ملابسات الحادث. 

وتعد حوادث الطائرات الخفيفة أو فائقة الخفة نادرة نسبيا، لكنها قد تحدث بسبب عوامل مثل الأعطال الميكانيكية أو الأخطاء البشرية أو الظروف الجوية.

