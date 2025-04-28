تطبيق سند يتيح التحقق من صحة الفاتورة الصادرة عن نظام الفوترة

الوكيل الإخباري- دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع الشركات والمنشأت والمؤسسات واستكمالا لتمكينها من التأكد من ان مشترياتها من السلع والخدمات المحلية تتم من خلال موردين ملتزمين بالانضمام لنظام الفوترة الوطني عند شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة مقابل البدل ضرورة التأكد من صدور الفاتورة عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني والتحقق من وجود رمز الاستجابة السريع QR Code على هذه الفاتورة.

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