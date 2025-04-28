الإثنين 2025-04-28 02:01 م
 

تطبيق سند يتيح التحقق من صحة الفاتورة الصادرة عن نظام الفوترة

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
ضريبة الدخل والمبيعات
 
الإثنين، 28-04-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري-   دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع الشركات والمنشأت والمؤسسات واستكمالا لتمكينها من التأكد من ان مشترياتها من السلع والخدمات المحلية تتم من خلال موردين ملتزمين بالانضمام لنظام الفوترة الوطني عند شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة مقابل البدل ضرورة التأكد من صدور الفاتورة عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني والتحقق من وجود رمز الاستجابة السريع QR Code على هذه الفاتورة.

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وأوضح أبو علي أنه بالإمكان عند الحصول على أي فاتورة لقاء شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة مقابل البدل بعد التأكد من وجود رمز الاستجابة السريع QR Code على الفاتورة التحقق من صحة الفاتورة باستخدام تطبيق سند وذلك باختيار عنوان التحقّق من المستندات الرقمية والقيام بمسح رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على الفاتورة، حيث سيعرض له التطبيق بشكل مباشر إذا كانت الوثيقة (الفاتورة) صحيحة أو غير صحيحة.

 
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