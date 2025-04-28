تطبيق سند يتيح التحقق من صحة الفاتورة الصادرة عن نظام الفوترة

وأوضح أبو علي أنه بالإمكان عند الحصول على أي فاتورة لقاء شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة مقابل البدل بعد التأكد من وجود رمز الاستجابة السريع QR Code على الفاتورة التحقق من صحة الفاتورة باستخدام تطبيق سند وذلك باختيار عنوان التحقّق من المستندات الرقمية والقيام بمسح رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على الفاتورة، حيث سيعرض له التطبيق بشكل مباشر إذا كانت الوثيقة (الفاتورة) صحيحة أو غير صحيحة.
-
أخبار متعلقة
-
أمسية قصصية للكاتب هشام البستاني في الزرقاء
-
"الأراضي والمساحة": لا ارتفاع على القيم الإدارية والاعتراض عليها متاح
-
عمان تحتضن الاجتماع الرابع للمشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي
-
"الأوقاف": تعديلات القانون تستهدف طرح الصكوك الإسلامية
-
عشائر العواملة : نشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد لمواساتهما في مصابنا الجلل
-
عيد ميلاد الأميرة رجوة الحسين يصادف اليوم
-
إصابة عدد من المهربين برصاص القوات المسلحة الأردنية وهروب آخرين إلى سوريا
-
السفارة الهولندية في عمان تحتفل بيوم الملك