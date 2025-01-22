تعاونيات مربي الأبقار تتوافق على تأسيس اتحاد نوعي

الوكيل الإخباري- توافقت جمعيات مربي الأبقار التعاونية على تأسيس اتحاد تعاوني نوعي ليكون ممثلًا لها أمام مختلف الجهات للدفاع عن مصالحها، والعمل من خلاله على تعزيز مكتسباتها القطاعية والاقتصادية.

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جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، مع رؤساء وأعضاء لجان إدارة جمعيات مربي الأبقار التعاونية، وعددها 6 تعاونيات، في مركز التدريب التعاوني، لبحث سبل تأسيس اتحاد نوعي بهدف تعزيز كفاءة عمل تلك التعاونيات، ومساهمتها في تطوير قطاع تربية الأبقار.