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تعاونيات مربي الأبقار تتوافق على تأسيس اتحاد نوعي

شعار المؤسسة التعاونية الأردنية
المؤسسة التعاونية الأردنية
الأربعاء، 22-01-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-   توافقت جمعيات مربي الأبقار التعاونية على تأسيس اتحاد تعاوني نوعي ليكون ممثلًا لها أمام مختلف الجهات للدفاع عن مصالحها، والعمل من خلاله على تعزيز مكتسباتها القطاعية والاقتصادية.

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جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، مع رؤساء وأعضاء لجان إدارة جمعيات مربي الأبقار التعاونية، وعددها 6 تعاونيات، في مركز التدريب التعاوني، لبحث سبل تأسيس اتحاد نوعي بهدف تعزيز كفاءة عمل تلك التعاونيات، ومساهمتها في تطوير قطاع تربية الأبقار.


وقال الشلبي، إن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، يدعم توجه الجمعيات التعاونية النوعية لتأسيس الاتحادات، مؤكدًا أهمية الاتحاد النوعي لتعاونيات مربي الأبقار باعتباره خطوة رئيسة وهامة لتوحيد جهودها في سبيل تحقيق مصالحها بالشكل الذي يضمن تحسين الخدمات المقدمة لها، وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز الاستدامة في قطاع تربية الأبقار.

 
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