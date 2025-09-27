تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين غدا

أما حركة المسافرين السياحية والمركبات الخاصة فستكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.
تدعو الإدارة جميع المسافرين إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة وتنظيم تحركاتهم بما يتناسب مع أوقات العمل المحددة، وتؤكد متابعتها المستمرة لتسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة.
