تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين غدا

01:26 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747614 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تُعلن إدارة أمن الجسور أن ساعات عمل جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين ليوم غد الأحد الموافق 28/9/2025 ستكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً. اضافة اعلان





أما حركة المسافرين السياحية والمركبات الخاصة فستكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.



تدعو الإدارة جميع المسافرين إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة وتنظيم تحركاتهم بما يتناسب مع أوقات العمل المحددة، وتؤكد متابعتها المستمرة لتسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة.