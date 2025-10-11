وفاة مخرج مصري مشهور

وأعلن الكاتب والناقد المسرحي يسري حسان خبر الوفاة عبر صفحته، ناعيًا الراحل الذي شكّل برحيله خسارة كبيرة للمشهد المسرحي والثقافي في مصر والعالم العربي.
ويُعد دوارة من أبرز الموثقين لحركة المسرح المصري، حيث ألّف عشرات الكتب والموسوعات حول المسرح، وشارك بإخراج وكتابة العديد من الأعمال، إلى جانب نشاطه النقدي والصحفي في عدد من الصحف والمجلات المتخصصة.
