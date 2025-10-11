السبت 2025-10-11 04:38 م
 

وفاة مخرج مصري مشهور

تعبيرية
 
السبت، 11-10-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-  غيب الموت يوم الخميس المؤرخ والناقد والمخرج المسرحي المصري عمرو دوارة، أحد أبرز أعمدة المسرح المصري، والذي عُرف بلقب "حارس ذاكرة المسرح" لما قدمه من جهود كبيرة في توثيق تاريخ المسرح وفنانيه.

وأعلن الكاتب والناقد المسرحي يسري حسان خبر الوفاة عبر صفحته، ناعيًا الراحل الذي شكّل برحيله خسارة كبيرة للمشهد المسرحي والثقافي في مصر والعالم العربي.


ويُعد دوارة من أبرز الموثقين لحركة المسرح المصري، حيث ألّف عشرات الكتب والموسوعات حول المسرح، وشارك بإخراج وكتابة العديد من الأعمال، إلى جانب نشاطه النقدي والصحفي في عدد من الصحف والمجلات المتخصصة.

 

 

