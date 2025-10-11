استيقظ الطفل من كابوس مفزع ولما رأى وجه والدته، تنفّس الصعداء وابتسم بعفوية#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/fGojyzGrSB— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 11, 2025
