في اليوم العالمي للفتاة.. 7 خطوات نحو الاعتماد على النفس والتمكين الذاتي

الوكيل الإخباري- يأتي اليوم العالمي للفتاة كل عام ليؤكد على حق الفتيات في التعليم، الاستقلال، واتخاذ قراراتهن بأنفسهن. ورغم أهمية الدعم من الأسرة والمجتمع، إلا أن التمكين الحقيقي يبدأ من الداخل، من اللحظة التي تدرك فيها الفتاة أنها قادرة على الاعتماد على ذاتها، وصنع مستقبلها بثقة.

وفي هذا السياق، نشر موقع Women's Day سبع خطوات عملية تساعد الفتيات على بناء شخصية مستقلة قوية، واستعادة السيطرة على حياتهن:



1. تحمّلي المسؤولية

الاعتماد على النفس يبدأ بتحمّل مسؤولية قراراتك واختياراتك. كوني صاحبة القرار في شؤونك اليومية، من إدارة ميزانيتك، إلى مواجهة مشكلاتك دون انتظار من يتدخل نيابةً عنك. تحمل المسؤولية يعزز الشعور بالقوة والسيطرة.



2. اتخذي قراراتك بنفسك

حتى القرارات الصغيرة تمهّد الطريق نحو الاستقلال. كل مرة تتخذين فيها قرارًا بنفسك، فأنت تمارسين حريتك وتتحملين نتائج اختياراتك بثقة.



3. طوري مهاراتك

كل مهارة جديدة، مثل الطبخ أو التكنولوجيا أو المهارات الحياتية، تقلل من اعتمادك على الآخرين. التعلم المستمر وسيلة فعالة لبناء الاستقلالية والتمكين.



4. اعتني بصحتك وجسدك

الصحة الجيدة ركيزة للتمكين. التغذية السليمة، ممارسة الرياضة، والنوم الكافي، كلها تدعم ثقتك بنفسك وتمنحك طاقة كافية لمواجهة تحديات الحياة.



5. افهمي مشاعرك وتصالحي معها

الاعتماد على النفس لا يعني إنكار المشاعر، بل فهمها والتعامل معها. عندما تتصالحين مع مشاعرك، تصبحين أقل حاجة للدعم الخارجي وأكثر توازنًا من الداخل.



6. عبّري عن مشاعرك السلبية بطرق صحية

الغضب والإحباط يمكن تصريفهما بشكل صحي: عبر الكتابة، الرياضة، أو الفن. تعبيرك الذكي عن مشاعرك يساعدك على الحفاظ على توازنك العاطفي.



7. توقفي عن مقارنة نفسك بالآخرين

المقارنة تضعف الثقة وتُبعدك عن إدراك قيمتك الذاتية. احتفي بإنجازاتك، وسجّلي نقاط قوتك، لتتذكري دائمًا أنك قادرة ومميزة كما أنت.



تمكين يبدأ من الداخل

ختامًا، يشير الخبراء إلى أن تمكين الفتيات لا يقتصر على توفير الفرص، بل على تعزيز إيمان الفتاة بقدراتها. في هذا اليوم العالمي، تُذكّرنا هذه الخطوات بأن الاستقلال والاعتماد على النفس ليسا أهدافًا بعيدة، بل نتائج لخيارات يومية بسيطة تُحدث فرقًا كبيرًا.