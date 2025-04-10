الخميس 2025-04-10 02:23 م
 

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

جعفر حسان
جعفر حسان
 
الخميس، 10-04-2025 01:38 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، برفع العلم الاردني على المباني الحكومية احتفالا باليوم الوطني للعلم والذي يصادف السادس عشر من شهر نيسان من كل عام.اضافة اعلان


ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات الخاصة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل للتحضير لهذه المناسبة الوطنية.

وطلب متابعة الصفحة الرسمية لحملة "علمنا عالٍ " ومشاركة المنشورات الخاصة بالحملة.
 
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