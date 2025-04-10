تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات الخاصة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل للتحضير لهذه المناسبة الوطنية.
وطلب متابعة الصفحة الرسمية لحملة "علمنا عالٍ " ومشاركة المنشورات الخاصة بالحملة.
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