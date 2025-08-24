طقس صيفي معتدل الاثنين وتحذير من الضباب صباحاً

11:41 م

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تنخفض قليلاً يوم غدٍ الاثنين لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، حيث يكون الطقس صيفياً عادياً في أغلب مناطق المملكة، فيما يبقى حاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.





وأضافت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



أما ليلاً، فيسود طقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، فيما تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذّرت الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول.