الإثنين 2025-08-25 01:30 ص
 

طقس صيفي معتدل الاثنين وتحذير من الضباب صباحاً

طقس صيفي معتدل الاثنين وتحذير من الضباب صباحاً
طقس صيفي معتدل الاثنين وتحذير من الضباب صباحاً
 
الأحد، 24-08-2025 11:41 م
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تنخفض قليلاً يوم غدٍ الاثنين لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، حيث يكون الطقس صيفياً عادياً في أغلب مناطق المملكة، فيما يبقى حاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما ليلاً، فيسود طقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، فيما تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذّرت الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية مصدر رسمي: لا عودة لمغادري الأردن طوعا من اللاجئين السوريين

ثلاثة شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على مدينة غزة

فلسطين ثلاثة شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على مدينة غزة

ا

فلسطين أستراليا تشهد واحدة من أكبر التظاهرات الداعمة لفلسطين

نقص العناصر الغذائية في جسمك .. 11 علامة لا يجب تجاهلها

طب وصحة نقص العناصر الغذائية في جسمك .. 11 علامة لا يجب تجاهلها

فرنسا.. خسارة ما يصل إلى 80% من محاصيل الطماطم في أوكسيتانيا

عربي ودولي فرنسا.. خسارة ما يصل إلى 80% من محاصيل الطماطم في أوكسيتانيا

ا

عربي ودولي إيران تدين الهجوم الإسرائيلي على البنية التحتية المدنية في اليمن

مستشفى جرش الحكومي يحصل على الاعتمادية من "مجلس المؤسسات الصحية"

أخبار محلية مستشفى جرش الحكومي يحصل على الاعتمادية من "مجلس المؤسسات الصحية"

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين أوقاف الكورة والشرطة المجتمعية



 
 





الأكثر مشاهدة