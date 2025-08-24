اللواء الركن الحنيطي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي

11:31 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأحد، في مقر وزارة الدفاع المصرية القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد المجيد صقر، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة. اضافة اعلان





وجرى للواء الركن الحنيطي مراسم استقبال عسكرية حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وتم خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني المشترك، ضمن إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، بهدف توحيد الرؤى والتطلعات في ظل المستجدات الإقليمية والدولية.



وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إذ جرى التركيز على تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة، ورفع مستوى التنسيق في المجالات العسكرية المختلفة، بما يُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد اللواء الركن الحنيطي تقديره للجهود المصرية في دعم وتعزيز التعاون العسكري العربي المشترك، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من التكامل بين القوات المسلحة الأردنية والمصرية، لما يخدم المصالح المشتركة للدولتين الشقيقتين.



من جانبه، أشاد الفريق أول صقر بالعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادتين السياسية والعسكرية في البلدين، مُثمِّناً الدور المحوري للقوات المسلحة الأردنية في الحفاظ على الأمن الإقليمي والجهود الإنسانية المبذولة، مؤكداً عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والأردني.



حضر اللقاء عدد من كبار قادة وضباط الجيشين والملحق العسكري الأردني في جمهورية مصر العربية.