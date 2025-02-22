تفعيل خطط الطوارئ في بلدية إربد

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى عن استكمال استعداداتها وتفعيل خطة الطوارئ للمنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن البلدية شكلت فرق طوارئ من أصحاب الخبرة والاختصاص وجرى تزويدها بجميع المعدات والآليات اللازمة.

وأوضح أن عدد الشكاوى التي تلقتها البلدية في فصل الشتاء الحالي قليلة مقارنة مع السنوات السابقة، حيث عملت على إنشاء نظام صرف مياه جديد، والتعامل مع الشكاوى بشكلٍ سريع من قبل الفرق المختصة.



وقال مساعد رئيس البلدية للشؤون الهندسية مدير الطوارئ المهندس منيف خريس، إن البلدية تعمل منذ أشهر على تنظيف مناهل تصريف مياه الأمطار والتأكد من جريان المياه وتدفقها بشكل سليم، إضافة إلى تنظيف وصيانة العبارات الناقلة ومجاري الوديان لضمان انسياب المياه فيها نحو السدود.