تكريم الأردن بمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لإنجازاته في الحكومة الإلكترونية

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء، تقدم الأردن 11 مرتبة عالميا بين عامي 2022 و2024، ليصل إلى المرتبة 89 عالميا على مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، بعد أن كان في المرتبة 100 عام 2022، محققا قفزة نوعية مقارنة بالمرتبة 117 عام 2020.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس التقدم السريع الذي يحققه الأردن في توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتعزيز منصات التفاعل مع المواطنين، وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي.
