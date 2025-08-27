تكريم الأردن بمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لإنجازاته في الحكومة الإلكترونية

الوكيل الإخباري- كرم منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2025، الذي عقد في أوزبكستان، الأردن تقديرا للإنجازات الكبيرة التي حققها في مجال الحكومة الإلكترونية.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء، تقدم الأردن 11 مرتبة عالميا بين عامي 2022 و2024، ليصل إلى المرتبة 89 عالميا على مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، بعد أن كان في المرتبة 100 عام 2022، محققا قفزة نوعية مقارنة بالمرتبة 117 عام 2020.