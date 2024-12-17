تمديد سياسة الخصومات على أسعار الأراضي بالزرقاء

وتشمل الخصومات قطاعات السكني، التجاري والخدمات وفق نسب متدرجة تتناقص سنوياً.
كما قرَّر المجلس السير بإجراءات إنشاء الطريق المؤدية إلى المدينة الصناعية في الزرقاء، بكلفة تزيد عن مليون دينار، لتكون جاهزة منتصف العام المقبل، تزامناً مع افتتاح المرحلة الأولى من المدينة.
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