 
الثلاثاء 2024-12-17 10:02 م
 

تمديد سياسة الخصومات على أسعار الأراضي بالزرقاء

الزرقاء
الزرقاء
الثلاثاء، 17-12-2024 09:32 م
الوكيل الإخباري-    وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بسياسة الخصومات التشجيعية المتناقصة على أسعار الأراضي في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في الزرقاء، اعتباراً من 1/1/2025 ولغاية 30/12/2025.اضافة اعلان


وتشمل الخصومات قطاعات السكني، التجاري والخدمات وفق نسب متدرجة تتناقص سنوياً.

كما قرَّر المجلس السير بإجراءات إنشاء الطريق المؤدية إلى المدينة الصناعية في الزرقاء، بكلفة تزيد عن مليون دينار، لتكون جاهزة منتصف العام المقبل، تزامناً مع افتتاح المرحلة الأولى من المدينة.
 
gnews

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