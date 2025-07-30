تمويلات ميسرة وبرامج تشغيل لدعم المشاريع الصغيرة في غرب إربد .. تفاصيل

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الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية غرب إربد، محمد القضاة، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون مع رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، ومدير مديرية عمل إربد، سالم بني سلامة، ومدير صندوق التنمية والتشغيل في إربد، الدكتور عيسى العواودة، بهدف توسيع مجالات الشراكة المؤسسية، وتوحيد الجهود لخدمة أبناء المجتمع المحلي. اضافة اعلان





وأكد العزام، خلال اللقاء، أهمية التعاون في مجالات تدريب وتأهيل الموظفين وتبادل الخبرات بين البلديات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في رفع كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف مناطق المحافظة.



من جانبه، أشار العواودة إلى استعداد صندوق التنمية والتشغيل للتعاون في استكمال برامج تدريب الشباب، وتوفير التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تعزيز التشغيل الذاتي وتنمية المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أهمية توجيه هذه التمويلات للفئات المستهدفة بالتنسيق مع البلديات.



بدوره، أكد بني سلامة أن مديرية العمل مستعدة لشمول الشباب الذين استكملوا برامج التدريب وحصلوا على فرص عمل، ضمن برامج التشغيل الوطني، من خلال المساهمة في دعم جزء من أجورهم الشهرية، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق العمل.



وشدد القضاة على ضرورة تنسيق الجهود بين البلديات والجهات الحكومية المعنية بالتشغيل، لما لذلك من أثر مباشر في دعم المبادرات الشبابية، وتمكين المرأة، وإيجاد فرص عمل مستدامة، مؤكدًا أهمية الشراكة المؤسسية في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع المحلي.