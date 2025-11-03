أسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو ما يعادل 0.73% إلى 65.24 دولارا للبرميل بحلول الساعة 2336 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت مرتفعة بمقدار 7 سنتات يوم الجمعة.
وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو ما يعادل 0.74% إلى 61.43 دولارا للبرميل، بعد أن أغلق على ارتفاع قدره 41 سنتا في الجلسة السابقة.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لشهر كانون الأول، وهو مستوى الزيادة ذاته لشهري تشرين الأول تشرين الثاني.
