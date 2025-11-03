الإثنين 2025-11-03 10:48 ص
 

أسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا

النفط
النفط
 
الإثنين، 03-11-2025 09:54 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين بعد أن قررت مجموعة أوبك+ تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، مما هدأ المخاوف المتزايدة بشأن وفرة المعروض.اضافة اعلان


ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو ما يعادل 0.73% إلى 65.24 دولارا للبرميل بحلول الساعة 2336 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت مرتفعة بمقدار 7 سنتات يوم الجمعة.

وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو ما يعادل 0.74% إلى 61.43 دولارا للبرميل، بعد أن أغلق على ارتفاع قدره 41 سنتا في الجلسة السابقة.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لشهر كانون الأول، وهو مستوى الزيادة ذاته لشهري تشرين الأول تشرين الثاني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ااا

فيديو الوكيل ازدياد عمليات الاحتيال والغش بسبب مواقع التواصل الاجتماعي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول اليوم

ا

منوعات مصرع عامل ماليزي في هجوم مفاجئ لفيل بري

ل

منوعات ذعر في فلوريدا بعد تسلل ثعبان إلى سيارة (فيديو)

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، قرارا عسكريا يقضي باقتلاع أشجار من أراضي قريتي راس كركر، وكفر نعمة غرب رام الله. وينص القرار على إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق (الوجه الغربي وجبل الريسن في

فلسطين سلطات الاحتلال تصدر قرارا باقتلاع أشجار من أراض غربي رام الله

مديرية الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني: إسعاف 1535 حالة والسيطرة على 90 حريقا خلال 24 ساعة

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

ادارة السير

أخبار محلية تنويه امني الى جميع السائقين



 
 



الأكثر مشاهدة