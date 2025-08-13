تنفيذ مشروع إنارة الطريق بين منطقتي أم الجمال وعمرة وعميرة

الوكيل الإخباري- أنهت بلدية أم الجمال مشروع إنارة الطريق الواصل بين منطقتي أم الجمال وعمرو وعميرة بطول 4 كيلو متر.

وقال رئيس لجنة البلدية، محمد أبو عليم، اليوم الأربعاء، إنه واستكمالاً لخطة بلدية أم الجمال في إنارة الطرق الواصلة بين مناطقها جرى الانتهاء من أعمال الإنارة على الطريق الواصل بين منطقتي أم الجمال وعمرة وعميرة، لافتا إلى أن مشروع إنارة الطريق والذي يعد واحدا من إنجازات المجلس البلدي السابق جرى على مرحلتين، حيث تم إنهاء المرحلة الأولى والتي تمثلت في زرع الأعمدة وعددها 125 عاموداً وتركيب أذرع ووحدات الإنارة عليها وتركيب محول.