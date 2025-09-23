الثلاثاء 2025-09-23 05:21 م
 

تنقلات وتعيينات في مديرية الامن العام - اسماء

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية -  قرّر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات التالية : اضافة اعلان


عميد محمود نمر جديع   قائداً لأمن إقليم الجنوب 
عميد جمال بركات ممدوح   قائداً لأمن إقليم العاصمة 
عميد بشار عبد العزيز مسلم.     مديرية شرطة وسط عمان / مديراً. 
عميد غازي محمد عبدالرحمن مديرية شرطة محافظة الكرك/ مديراً. 
عقيد رائد عبد الحفيظ مسلم .    مديرية شرطة محافظة البلقاء/ مديراً. 
عقيد عيسى حميدان سليمان.   الى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. 
عقيد أحمد هاني عبدالله.      مركز حدود مطار الملكة علياء الدولي/ مديراً.
 
 
