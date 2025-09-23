تنقلات وتعيينات في مديرية الامن العام - اسماء

عميد محمود نمر جديع قائداً لأمن إقليم الجنوب
عميد جمال بركات ممدوح قائداً لأمن إقليم العاصمة
عميد بشار عبد العزيز مسلم. مديرية شرطة وسط عمان / مديراً.
عميد غازي محمد عبدالرحمن مديرية شرطة محافظة الكرك/ مديراً.
عقيد رائد عبد الحفيظ مسلم . مديرية شرطة محافظة البلقاء/ مديراً.
عقيد عيسى حميدان سليمان. الى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
عقيد أحمد هاني عبدالله. مركز حدود مطار الملكة علياء الدولي/ مديراً.
-
