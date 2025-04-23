الأربعاء 2025-04-23 01:41 م
 

توجه حكومي لترخيص 4-3 منصات تداول رقمية في الأردن

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تعبيرية
 
الأربعاء، 23-04-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن الأردن يتجه لترخيص 4-3 منصات تداول عالمية تتمتع بالثقة والكفاءة المالية.اضافة اعلان


وقال السميرات خلال اجتماع في مجلس النواب، إن أكبر منصة تداول في العالم عليها الكثير من الدعاوى القضائية حول وجود شبهات احتيال، ولذلك الأردن يسعى لترخيص المنصات الموثوقة.

وأضاف أن هناك أردنيين تبخرت أموالهم وخسروا الكثير من الأموال من خلال تعاملهم مع منصات تداول رقمية.

وأشار السميرات إلى أن تنظيم التعامل مع الأصول الرقمية يهدف إلى حماية المتعاملين في ظل ازدياد التعامل بها محليا وعالميا.

 
gnews

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