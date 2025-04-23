توجه حكومي لترخيص 4-3 منصات تداول رقمية في الأردن

وقال السميرات خلال اجتماع في مجلس النواب، إن أكبر منصة تداول في العالم عليها الكثير من الدعاوى القضائية حول وجود شبهات احتيال، ولذلك الأردن يسعى لترخيص المنصات الموثوقة.
وأضاف أن هناك أردنيين تبخرت أموالهم وخسروا الكثير من الأموال من خلال تعاملهم مع منصات تداول رقمية.
وأشار السميرات إلى أن تنظيم التعامل مع الأصول الرقمية يهدف إلى حماية المتعاملين في ظل ازدياد التعامل بها محليا وعالميا.
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