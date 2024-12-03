توجيهات من وزير الزراعة لإحالة محاولات غش زيت الزيتون إلى القضاء

وأكد الحنيفات أن وزارة الزراعة ماضية في الحفاظ على ثقة مهرجان الزيتون لدى المستهلك الأردني ولن تسمح لأي شخص تشويه السمعة الطيبة والثقة لمهرجان الزيتون الوطني.
وتحفظت إدارة مهرجان الزيتون الوطني من خلال مختبر فحص الزيت وفرق الفحص الحسي على عبوات زيت زيتون غير صالح للاستهلاك البشري ليست مغشوشة، وسلمت كميات الزيت لفرق المؤسسة العامة للغذاء والدواء للسير في الإجراءات القانونية اللازمة.
وبينت إدارة المهرجان أن كميات الزيت هي 50 تنكة من حجم 16 لتر، و61 تنكة من حجم 8 لتر، 47 عبوة من حجم 3 لتر، 3 عبوات من حجم لتر واحد.
وأكدت إدارة المهرجان أن وزارة الزراعة حريصة كل الحرص بأن يبقى مهرجان الزيتون الوطني مصدر ثقة المواطن وزوار المهرجان، لافتاً أن معظم نتائج فحوصات الزيت هي بكر ممتاز.
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