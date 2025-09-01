توضيح هام من هيئة الخدمة حول التوظيف بالقطاع العام

الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن المورد البشري يشكّل الركيزة الأساسية في تطوير القطاع العام والارتقاء بجودة الخدمات، مبينًا أن التحول الذي تقوده الهيئة يستهدف معالجة التحديات السابقة في آليات التوظيف والترقية التي كانت تعتمد على الأقدمية، واستبدالها بنظام قائم على الكفايات والمعارف بما يضمن استقطاب الكفاءات الحقيقية.

وأوضح النهار أن الهيئة تعمل وفق سبعة محاور رئيسية تشمل: إدارة الموارد البشرية، القيادات، الخدمات الحكومية، الثقافة المؤسسية، تطوير الأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة، والهياكل التنظيمية، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تشكّل الأساس لتطوير السياسات وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي.



وبيّن أن الانتقال من ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة تم عبر ثلاث مراحل متكاملة، شملت مرحلة التأسيس لبناء الأطر والتشريعات، ثم مرحلة التمكين والحوكمة من خلال السياسات والشراكات، وصولًا إلى مرحلة الاستقرار والنضوج التي تعزز الدور الرقابي والتطويري للهيئة.



وأضاف، أن الهيئة اعتمدت الإعلان المفتوح بنسبة 70% مقابل 30 % للمخزون اعتبارًا من عام 2025، إلى جانب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف لضمان النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تأتي مواكبةً لمتغيرات سوق العمل وبهدف تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتحقيق العدالة في الفرص.