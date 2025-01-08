 
الأربعاء 2025-01-08 05:43 م
 

توقيع اتفاقية لإنشاء مشاغل فرز وتعبئة وتغليف للتمور

سلطة وادي الأردن
سلطة وادي الأردن
الأربعاء، 08-01-2025 05:36 م

الوكيل الإخباري-  وقع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ورئيس مجلس إدارة جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، اتفاقية تأجير أرض للجمعية لإنشاء مشاغل للفرز والتعبئة والتغليف والتبريد لدعم مزارعي التمور في المملكة.

اضافة اعلان


وقال الحيصة في بيان اليوم الأربعاء، إن سلطة وادي الأردن تسعى بكل إمكاناتها لتحفيز الاستثمار في مناطق وادي الأردن ودعم الجمعيات التعاونية الرائدة خاصة في قطاع النخيل الذي يشهد توسعا ملموسا، مؤكدا أن السلطة لن تتوانى عن تقديم أشكال الدعم والمساعدة كافة للمزارعين وتمكينهم وتحسين خدمات الري.

 
gnews

أحدث الأخبار

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

سلطة وادي الأردن

أخبار محلية توقيع اتفاقية لإنشاء مشاغل فرز وتعبئة وتغليف للتمور

تعبيرية

أخبار محلية الاردن .. عطاء بشأن تزويد السيارات بالغاز الطبيعي

محطة محروقات

اقتصاد محلي الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية "رجال الأعمال" تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأمن السيبراني و"الأوراق المالية"

مجلس الأعيان

شؤون برلمانية "مالية الأعيان" تناقش إستراتيجيات وزارتي العمل والنقل

الأمن العام

خاص بالوكيل العثور على جثة في جبل الحسين



 




الأكثر مشاهدة