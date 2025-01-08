توقيع اتفاقية لإنشاء مشاغل فرز وتعبئة وتغليف للتمور

الوكيل الإخباري- وقع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ورئيس مجلس إدارة جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، اتفاقية تأجير أرض للجمعية لإنشاء مشاغل للفرز والتعبئة والتغليف والتبريد لدعم مزارعي التمور في المملكة.

اضافة اعلان