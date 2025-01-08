توقيع اتفاقية لإنشاء مشاغل فرز وتعبئة وتغليف للتمور

وقال الحيصة في بيان اليوم الأربعاء، إن سلطة وادي الأردن تسعى بكل إمكاناتها لتحفيز الاستثمار في مناطق وادي الأردن ودعم الجمعيات التعاونية الرائدة خاصة في قطاع النخيل الذي يشهد توسعا ملموسا، مؤكدا أن السلطة لن تتوانى عن تقديم أشكال الدعم والمساعدة كافة للمزارعين وتمكينهم وتحسين خدمات الري.
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