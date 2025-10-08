الأربعاء 2025-10-08 01:46 م
 

كيف استعادت غادة عادل "توازنها" بعد الطلاق؟ فيديو

غادة عادل
 
الوكيل الإخباري-   في حوار صريح مع الإعلامية لميس الحديدي، كشفت الفنانة غادة عادل عن معاناتها بعد طلاقها من المخرج مجدي الهواري، مؤكدة أنها مرت بانتكاسة نفسية وفنية، واختيارات خاطئة بدافع الحاجة المادية لدعم أولادها.

وأضافت أنها استعادت توازنها بعد مراجعة ذاتية ووقفة مع النفس، مشيرة إلى أن أولادها تأثروا نفسيًا بالانفصال لكنها تمكنت من تجاوز أصعب مراحل حياتها.


ورغم كل ما مرت به، شددت غادة على أن قلبها لا يزال مفتوحًا للحب، قائلة:


"طول ما القلب ينبض، الحب موجود، ولو لقيت الإنسان المناسب.. أكيد هحبه."
على الصعيد الفني، تشارك غادة في بطولة فيلم "وفيها إيه يعني" مع ماجد الكدواني، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بإيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه خلال 6 أيام، بمزيج من الدراما والكوميديا الرومانسية.

 

 

