الأربعاء 2025-10-08 01:45 م
 

الهيئة الخيرية الهاشمية توزع 100 طرد غذائي استجابة لمناشدة مخيم الهلال في رفح

الهيئة الخيرية الهاشمية
الهيئة الخيرية الهاشمية
 
الأربعاء، 08-10-2025 12:47 م
الوكيل الإخباري-   وزعت الحملة الأردنية للإغاثة بتوجيهات من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 100 طرد غذائي على العائلات النازحة داخل المخيم، استجابة لمناشدة عاجلة من مخيم الهلال في مواصي رفح.اضافة اعلان


وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة للأردن في قطاع غزة، لتخفيف معاناة السكان ودعم صمودهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع، لا سيما في مناطق النزوح جنوبي رفح.

وأكد فريق الحملة أن العمل الإغاثي مستمر بوتيرة يومية لتغطية أكبر عدد من المخيمات والعائلات المحتاجة، في إطار خطة شاملة لتأمين المواد الغذائية الأساسية وتقديم الدعم المباشر للأسر الأكثر تضررا.
 
 
