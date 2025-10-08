الهيئة الخيرية الهاشمية توزع 100 طرد غذائي استجابة لمناشدة مخيم الهلال في رفح

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة للأردن في قطاع غزة، لتخفيف معاناة السكان ودعم صمودهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع، لا سيما في مناطق النزوح جنوبي رفح.
وأكد فريق الحملة أن العمل الإغاثي مستمر بوتيرة يومية لتغطية أكبر عدد من المخيمات والعائلات المحتاجة، في إطار خطة شاملة لتأمين المواد الغذائية الأساسية وتقديم الدعم المباشر للأسر الأكثر تضررا.
