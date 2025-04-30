جامعة البلقاء التطبيقية تحصد مراكز متقدمة في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي 2025

ويهدف المشروع إلى تصميم عبوات كرتونية ذكية تسهم في إطالة عمر الخضروات والفواكه بعد قطفها، مما يقلل الفاقد ويحسن جودة المنتجات أثناء النقل والتخزين. وتتميز هذه العبوات بقابليتها الكاملة لإعادة التدوير، ومطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالتغليف المستدام.
وقد أُنجز المشروع بإشراف الدكتور حازم شريف حسن والدكتور عصام قرنفلة، وبمشاركة كل من المهندس محمد العجوري، والمهندسة ربى غبر، والمهندسة نور أبو عمارة، وبدعم مباشر من مركز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال في جامعة البلقاء التطبيقية.
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