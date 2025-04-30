جامعة البلقاء التطبيقية تحصد مراكز متقدمة في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي 2025

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الوكيل الإخباري- رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية كريمة توفيق الطبّاع، فعاليات ملتقى الابتكار والإبداع، الذي شهد تكريم مجموعة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، تقديرًا لتميّزهم في مشروع ريادي مبتكر في القطاع الزراعي بعنوان "سلة الحياة". اضافة اعلان





ويهدف المشروع إلى تصميم عبوات كرتونية ذكية تسهم في إطالة عمر الخضروات والفواكه بعد قطفها، مما يقلل الفاقد ويحسن جودة المنتجات أثناء النقل والتخزين. وتتميز هذه العبوات بقابليتها الكاملة لإعادة التدوير، ومطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالتغليف المستدام.



وقد أُنجز المشروع بإشراف الدكتور حازم شريف حسن والدكتور عصام قرنفلة، وبمشاركة كل من المهندس محمد العجوري، والمهندسة ربى غبر، والمهندسة نور أبو عمارة، وبدعم مباشر من مركز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال في جامعة البلقاء التطبيقية.