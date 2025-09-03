جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن تشكيلات أكاديمية واسعة - اسماء

الوكيل الإخباري- في إطار سعيها المستمر لتطوير المنظومة الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم، أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن تشكيلات أكاديمية جديدة للعام الجامعي 2025/2026، خلال اجتماع مجلس الأمناء الذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 3 أيلول 2025 برئاسة معالي الدكتور أمية صلاح طوقان، وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني.



وشملت التشكيلات تجديد تعيين الأستاذ الدكتور هيثم حمود عبد الكريم الشبلي نائباً لرئيس الجامعة، وتعيين الأستاذ الدكتور وضاح سعود علي العدوان نائباً للرئيس أيضًا، لمدة ثلاث سنوات لكل منهما.



كما تم تعيين عدد من العمداء الجدد لمدة سنتين، وهم:

