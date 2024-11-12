جمعية البنوك : قروض لدعم الاردنيين في تملك شقق سكنية اعتباراً من الاربعاء

الوكيل الإخباري- تعلن جمعية البنوك الأردنية، غدا الأربعاء، عن تفاصيل مبادرة للبنوك تهدف إلى دعم مشتري الشقق "لأول مرة"، تلبي تطلعات المواطنين وتساعدهم في تملك شققهم السكنية، كما ستحفز قطاع الإسكان في الأردن.

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