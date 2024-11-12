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جمعية البنوك : قروض لدعم الاردنيين في تملك شقق سكنية اعتباراً من الاربعاء

جمعية البنوك
جمعية البنوك
الثلاثاء، 12-11-2024 05:26 م

الوكيل الإخباري-    تعلن جمعية البنوك الأردنية، غدا الأربعاء، عن تفاصيل مبادرة للبنوك تهدف إلى دعم مشتري الشقق "لأول مرة"، تلبي تطلعات المواطنين وتساعدهم في تملك شققهم السكنية، كما ستحفز قطاع الإسكان في الأردن.

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وتبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار، من خلال توفير منتج قرض/تمويل المشتري الشقق السكنية لأول مرة، وتتضمن سعر فائدة ثابت 4.99 بالمئة لأول 3 سنوات، وبما يتواءم مع المتطلبات والأحكام المعمول بها في البنوك.
 

 
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