جمعية البنوك : قروض لدعم الاردنيين في تملك شقق سكنية اعتباراً من الاربعاء

وتبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار، من خلال توفير منتج قرض/تمويل المشتري الشقق السكنية لأول مرة، وتتضمن سعر فائدة ثابت 4.99 بالمئة لأول 3 سنوات، وبما يتواءم مع المتطلبات والأحكام المعمول بها في البنوك.
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