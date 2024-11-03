حادث سير في شارع الاردن

وبحسب شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري ان حادث انقلاب المركبة وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها وذلك بالتزامن مع تساقط خفيف للأمطار، مما ادى الى انزلاق المركبة وانقلابها على جانب الطريق.
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