حادث سير في شارع الاردن

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شهد طريق شارع الأردن، ازدحام مروري نتيجة انقلاب مركبة على جانب الطريق المؤدي إلى مناطق الشمال. اضافة اعلان





وبحسب شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري ان حادث انقلاب المركبة وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها وذلك بالتزامن مع تساقط خفيف للأمطار، مما ادى الى انزلاق المركبة وانقلابها على جانب الطريق.