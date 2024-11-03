 
الأحد 2024-11-03 06:31 م
 

حادث سير في شارع الاردن

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأحد، 03-11-2024 05:27 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شهد طريق شارع الأردن، ازدحام مروري نتيجة انقلاب مركبة على جانب الطريق المؤدي إلى مناطق الشمال.اضافة اعلان


وبحسب شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري ان حادث انقلاب المركبة وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها وذلك بالتزامن مع تساقط خفيف للأمطار، مما ادى الى انزلاق المركبة وانقلابها على جانب الطريق.
 
gnews

أحدث الأخبار

مستشفى الملك المؤسس وسفارة التشيك يوقعان اتفاقية

أخبار محلية مستشفى الملك المؤسس وسفارة التشيك يوقعان اتفاقية المرحلة الثالثة للمنحة الطبية

علم لبنان

عربي ودولي 3 شهداء في غارة إسرائيلية على صيدا

غزة

فلسطين 8 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرقي خانيونس

احدى مركبات الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير في شارع الاردن

مركز دفاع مدني

أخبار محلية الدفاع المدني ينقذ فتاة ويخلي طفلة توفاها الله إثر سحبهما من مياه سيل بالبلقاء

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية : الوزارة ستتخذ اجراءات صارمة

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية تستخدم التنظير بالبالون لعلاج أمراض الأمعاء

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر



 


الأكثر مشاهدة