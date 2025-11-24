حريق ضخم يندلع في المنطقة الحرفية بالعقبة

وتقع المنطقة الحرفية بجانب مطار الملك الحسين في العقبة، كما أنها قريبة جداً من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة حول وجود أي إصابات نتيجة الحريق، فيما تعمل فرق الإطفاء والجهات المعنية على السيطرة على النيران وتقييم الأضرار.
