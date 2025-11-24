الثلاثاء 2025-11-25 03:04 ص
 

حريق ضخم يندلع في المنطقة الحرفية بالعقبة

الإثنين، 24-11-2025 09:59 م
الوكيل الإخباري-  اندلع حريق ضخم في المنطقة الحرفية بمحافظة العقبة، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وتقع المنطقة الحرفية بجانب مطار الملك الحسين في العقبة، كما أنها قريبة جداً من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة حول وجود أي إصابات نتيجة الحريق، فيما تعمل فرق الإطفاء والجهات المعنية على السيطرة على النيران وتقييم الأضرار.
 
 
