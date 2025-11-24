جامعات تنظم أنشطة وبرامج متنوعة

ففي البلقاء التطبيقية، بحث رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني مع وفد من كلية إدموندز بالولايات المتحدة الأميركية، التعاون في مجالات البرامج الأكاديمية والتعليم التقني، وتبادل الطلبة والخبرات، وتطوير المبادرات المشتركة في التعليم والتدريب.
وعرض الجانبان التجارب المتميزة في دعم الطلبة ورفع كفاءاتهم، خصوصًا في التخصصات التقنية والمهنية التي تُعد ركيزة أساسية في سوق العمل الحديث.
واطلع الوفد على البيئة التعليمية والتجهيزات الأكاديمية والتقنية التي توفرها الجامعة لطلبتها.
وفي إربد الأهلية، نظّمت كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة ورشة عمل متخصصة بعنوان: الوعي الوظيفي والمهارات الناعمة المطلوبة للخريجين في سوق العمل الأردني.
وتناول مقدما الورشة الدكتور زيدون خمايسة والمهندس يزن الرشدان، أحدث متطلبات سوق العمل الأردني في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مسلطين الضوء على أبرز المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل، إلى جانب استعراض واقع القطاع وتحدياته.
من جانبه، أكد رئيس قسم الحاسوب، الدكتور محمد الشقاح، أهمية الورشة التي تشكّل قيمة مضافة للطلبة، توجههم نحو المهارات التي يجب تطويرها خلال سنوات الدراسة لضمان دخول قوي وناجح إلى سوق العمل.
ونظمت جامعة الحسين بن طلال محاضرة بعنوان "الشباب في فكر جلالة الملك عبدالله الثاني"، قدمها العين توفيق كريشان.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة أن الجامعة هي أولى مكارم جلالة الملك عبدالله الثاني في مستهل عهده الميمون، وهو ما يعكس حرص جلالته على دعم الشباب وتمكينهم بالعلم والمعرفة، وتوفير أعلى مستويات التعليم لهم.
واستعرض العين كريشان الدور المحوري لشباب وشابات الوطن في مسيرة بنائه، باعتبارهم الركيزة الأساس التي اعتمدت عليها القيادة الهاشمية منذ عهد الملك المؤسس، مرورا بالملك الباني، وصولا إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتناول كريشان مضامين خطاب العرش السامي الأخير الذي افتتح به جلالته أعمال مجلس الأمة، مشيرا إلى ما حمله الخطاب من رسائل عميقة، خاصة توجيهاته السامية للشباب باعتبارهم مستودع القدرة الوطنية وخزان الإرادة الأردنية.
وقال كريشان، إن الشباب ليسوا امتدادا للحاضر فقط، بل هم الجيل القادر على قيادة الأردن نحو آفاق جديدة من الإنجاز والابتكار، مستشهدا بالدور الملهم لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ومبادراته الريادية.
