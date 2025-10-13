حسّان يتابع أعمال التطوير للمنشآت الرياضية في مدينة الحسين للشباب

وشدد حسان على ضرورة إدامة أعمال الصيانة والنَّظافة لجميع المرافق والمنشآت الرياضية ومتابعتها باستمرار؛ بما يضمن جاهزيتها لخدمة قطاع الرياضة والشباب واستضافة الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والخارجية.
وشملت أعمال التحديث والتطوير الشاملة: قصر الرياضة، وصالة الأمير راشد، وصالة الأمير حمزة، والمسبح الأولمبي، وقصر الثقافة، وصالة اليرموك، وستاد البترا، والساحات الخارجية المخصصة للتدريب الرياضي، فيما يتواصل العمل على تطوير مرافق رياضية أخرى في المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج الفوج العشرين من طلبة الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية
-
تنفيذاً للتوجيهات الملكية العيسوي يطمئن على صحة الجنيدي والفريحات
-
الملك يصل لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير "التدريب المهني"
-
الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
-
وزير المياه يبحث مع المفوضة الأوروبية تعزيز التعاون في مشاريع المياه
-
مستشفى الجامعة يطلق خدمة جديدة لعلاج مشاكل العمود الفقري
-
الافراج عن 3 اردنيين بالصفقة الاخيرة - اسماء و صور