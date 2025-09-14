الأحد 2025-09-14 01:11 م
 

حسَّان يوعز بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه الأساسيَّة للبنين في لواء قصبة الزَّرقاء

الوكيل الإخباري-   أوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإنشاء مبنى جديد وتأهيل شامل لمدرسة سيبويه الأساسية للبنين في لواء قصبة الزرقاء، بهدف تحسين البيئة التعليمية وتوفير مرافق حديثة للطلبة.

وتضمنت التوجيهات بناء مبنى جديد يضم 12 غرفة صفية، بالإضافة إلى مختبر حاسوب مجهز بالكامل واستراحة مخصصة للمعلمين.


وإلى جانب المبنى الجديد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء صيانة شاملة للمبنى الحالي، وتأهيل ساحات المدرسة ومرافقها المختلفة، وإنشاء ملاعب رياضية جديدة لخدمة الطلبة وتوفير متنفس لهم لممارسة أنشطتهم.

 
 
