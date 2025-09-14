حسَّان يوعز بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه الأساسيَّة للبنين في لواء قصبة الزَّرقاء

وإلى جانب المبنى الجديد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء صيانة شاملة للمبنى الحالي، وتأهيل ساحات المدرسة ومرافقها المختلفة، وإنشاء ملاعب رياضية جديدة لخدمة الطلبة وتوفير متنفس لهم لممارسة أنشطتهم.
