حسَّان يوعز بإنشاء مبنى جديد لمدرسة سيبويه الأساسيَّة للبنين في لواء قصبة الزَّرقاء

الوكيل الإخباري- أوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإنشاء مبنى جديد وتأهيل شامل لمدرسة سيبويه الأساسية للبنين في لواء قصبة الزرقاء، بهدف تحسين البيئة التعليمية وتوفير مرافق حديثة للطلبة.

وتضمنت التوجيهات بناء مبنى جديد يضم 12 غرفة صفية، بالإضافة إلى مختبر حاسوب مجهز بالكامل واستراحة مخصصة للمعلمين.