اكتشاف أكبر شبكة عنكبوت في العالم

وتمتد هذه الشبكة المذهلة على مساحة تقارب 106 أمتار مربعة على طول جدار ممرٍ ضيّقٍ منخفض السقف، على بُعد نحو 50 مترًا من مدخل الكهف.
وتتكون الشبكة الفريدة من آلاف الشبكات القمعية الشكل التي تشكّل موطنًا لنوعين من العناكب:
عنكبوت Tegenaria domestica المعروف باسم عنكبوت المنزل.
عنكبوت Prinerigone vagans، وهو نوع صغير محب للرطوبة لا يتجاوز طوله 3 مليمترات.
وتشبه هذه الشبكة العملاقة في شكلها وكرّ "شيلوب"، العنكبوت الأسطوري الذي ظهر في فيلم "سيد الخواتم"، إذ تتشابك فيها خيوطٌ كثيفةٌ ولزجة داخل أنفاق ملتوية تصطاد فريستها بسهولة.
وأوضح الباحث الرئيسي استفان أوراك، الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة سابينتيا الهنغارية في ترانسلفانيا (رومانيا): "لا يزال العالم الطبيعي يحمل لنا مفاجآت لا تُحصى. وعندما رأيت هذه الشبكة للمرة الأولى، غمرتني مشاعر الإعجاب والاحترام والامتنان".
وأشار فريق البحث إلى أن هذه المستعمرة تمثل أول حالة موثقة للتعاون بين نوعين مختلفين من العناكب، إذ يعيش ما يقارب 69 ألف عنكبوت منزلي و42 ألف عنكبوت vagans في بنيةٍ واحدةٍ مترامية الأطراف.
ويُعتقد أن الظروف الفريدة في الكهف، بما في ذلك ارتفاع نسبة الكبريت وقلة الضوء، أسهمت في تشجيع هذا التجمع غير المعتاد.
وبيّن العلماء أن ضعف الإضاءة داخل الكهف قد قلّل من حدة بصر العناكب المنزلية، ما جعلها تتخلى عن سلوكها المفترس المعتاد وتتغذى بدلًا من ذلك على البراغيش غير العارضة التي تعيش في البيئة نفسها.
كما كشفت التحليلات الوراثية أن العناكب التي تقطن الكهف تختلف جينيًا عن نظيراتها التي تعيش خارجه، في إشارة إلى قدرتها على التكيف مع بيئتها المظلِمة والغنية بالكبريت.
ويؤكد العلماء أن كهف "الكبريت" في وادي فرومونر يحتضن واحدة من أغنى المجتمعات اللافقارية في المنطقة، تزدهر في أعماقٍ لا يصلها الضوء.
روسيا اليوم
