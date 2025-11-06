الخميس 2025-11-06 07:25 م
 

مسار "درب الأردن" يواصل رحلاته تزامنا مع تحسن حركة السياحة في البترا

ا
أرشيفية
 
الخميس، 06-11-2025 05:38 م

الوكيل الإخباري- واصلت رحلات مسار درب الأردن نشاطها في مدينة البترا، ضمن الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على الإرث التاريخي والثقافي والطبيعي الذي تزخر به المملكة، وتعزيز مفهوم السياحة المستدامة.

اضافة اعلان


وجاءت عودة الرحلات في البترا بالتزامن مع تحسن حركة السياحة وارتفاع أعداد الزوار إلى المدينة الوردية، حيث تم تنظيم رحلة جديدة انطلقت من موقع البترا الصغيرة، من قبل جمعية درب الأردن بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.


وأكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور شاكر العدوان، أهمية التعاون مع جمعية درب الأردن في دعم الأنشطة السياحية التي تبرز التنوع الجغرافي والبيئي في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه المسارات تساهم في إطالة مدة إقامة الزائر وتشجع على السياحة المجتمعية والتنموية.


وأضاف العدوان أن هذا النوع من السياحة تدعمه سلطة إقليم البترا لما له من أثر إيجابي في الترويج للأردن بطريقة مميزة، كما أنه يُعد منتجاً سياحياً صديقاً للبيئة يدعم السياحة الوطنية ويعزز مكانة البترا على خريطة السياحة العالمية.


من جانبه، أوضح مدير عام جمعية درب الأردن علي برقاوي، أن تنظيم هذه الرحلات في البترا يهدف إلى تعريف المشاركين بروعة المسار الذي يمتد عبر مناطق طبيعية وأثرية متنوعة، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز الشراكات مع المجتمعات المحلية والمؤسسات السياحية لتقديم تجربة فريدة وآمنة للمشاركين.


ويُعد درب الأردن واحداً من أهم المسارات الطويلة في المنطقة، إذ يمتد لمسافة تزيد على 650 كيلومتراً من أم قيس شمالاً إلى العقبة جنوباً، مروراً بالبترا، ويشكل تجربة استثنائية لعشاق المغامرة واستكشاف الطبيعة الأردنية الغنية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن

اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيرته النمساوية لبحث تعزيز التعاون الثنائي

أخبار محلية اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيرته النمساوية لبحث تعزيز التعاون الثنائي

وزارة التربية والتعليم تُسيّر بعثة عمرة لمنتسبي أندية المعلمين

أخبار محلية وزارة التربية والتعليم تُسيّر بعثة عمرة لمنتسبي أندية المعلمين

ل

اقتصاد محلي انخفاض كبير على الذهب.. والأسعار تعود لمناطق مغرية للشراء

ا

أخبار محلية القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال النقل

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يقدم واجب إلى الحنيطي وأبو مهنا والزيود

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يقدم واجب إلى الحنيطي وأبو مهنا والزيود

ل

أخبار محلية الإحصاءات العامة: أداء ضعيف لإنتاج زيت الزيتون مقارنة بالمواسم السابقة

اكتشاف أكبر شبكة عنكبوت في العالم

منوعات اكتشاف أكبر شبكة عنكبوت في العالم



 
 





الأكثر مشاهدة